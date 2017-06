Der Technikkonzern Philips soll ins Visier des US-Investors Third Point geraten sein. Die Philips-Aktien schießen in die Höhe. Der Hedgefonds ist bekannt für aktiv gestaltete Investments - und gepfefferte Briefe an CEOs.

Spekulationen auf einen Investoren-Einstieg haben die Aktien von Philips auf ein 15-Jahres-Hoch geschossen. Der aktivistische Investor Third Point soll Interesse an einem Engagement beim niederländischen Medizintechniker haben. Die Titel legten am Montag um bis zu 6,7 Prozent auf 34,02 Euro zu und waren mit Abstand der größte Gewinner an der Börse in Amsterdam. Am Mittag kamen sie noch auf ein Plus von fünf Prozent. Die britische Zeitung "The Times" berichtete am Wochenende, Third Point kaufe Anteile an dem Siemens-Rivalen und wolle sich aktiv in das Management des Konzerns einbringen.

Der US-Hedgefonds ...

