Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Markterwartungen an den Elektrokonzern könnten um bis zu 2 Prozent sinken, schrieb Analyst William Mackie in einer Studie vom Montag. Grund hierfür seien die sinkenden Umsätze in der Kraftwerks- und Gassparte, die verstärkten Investitionen in die Sparte Digital Factory und die Restrukturierung im Bereich Prozessindustrie. Eine Kaufempfehlung sei erst bei einem größeren Kursabschlag oder mehr Klarheit über die Aussichten der Kraftwerkssparte angebracht./tav/la

ISIN: DE0007236101