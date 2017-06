Liebe Trader

Bis Mitte 2015 hinein hielt sich die Aktie von Airbus in einem mittelfristigen Aufwärtstrend auf und konnte bis in den Bereich von 68,50 Euro zulegen. An dieser Stelle startete jedoch eine zwischengeschaltete Konsolidierungsphase, die das gesamte letzte Jahre über andauerte und kurzzeitige Abgaben auf das Niveau von rund 50,00 Euro zufolge hatte. Allerdings gelang es in diesem Bereich anschließend einen nachhaltigen Boden auszubilden und im September 2016 einen Trendwechsel zur Oberseite zu vollziehen. Seitdem markierte die Aktie Woche für Woche frische Hochs und konnte sich bereits über die Spitzenniveaus aus 2015 hinwegsetzen. Aus der charttechnischen Berechnung geht jedoch noch viel höheres Kurspotential hervor und ist für einen Long-Einstieg auf kurzfristiger Basis hervorragend geeignet.

Long-Chance:

Der eindeutige Kursanstieg über die letzten Jahreshochs von 76,07 Euro impliziert eine direkte Fortsetzung der bisherigen Aufwärtstrendphase und dürfte das Wertpapier von Airbus zunächst in den Bereich von rund 80,00 Euro aufwärts drücken. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber bietet sogar weiteres Kurspotential bis in den Bereich von rund 85,00 Euro kann bestens über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Als Verlustbegrenzung sollte allerdings noch der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis bei aktuell 73,21 Euro angesetzt werden, erst darunter ist mit einem Rückzug der Wertpapiere auf die Jahreshochs aus 2015 bei 68,50 Euro zu rechnen. Bricht jedoch dieses Unterstützungsniveau nachhaltig weg, so sind mehrmonatige Abgaben sogar auf rund 60,00 Euro einzuplanen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 74,56 Euro

Kursziel: 80,00 / 85,00 Euro

Stopp: < 73,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,36 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Airbus SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 76,56 Euro; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

