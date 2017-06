Frankfurt - SLM Solutions-Aktienanalyse von Analyst Adrian Pehl von der Commerzbank: Adrian Pehl, Analyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D). Die beabsichtigte Zusammenarbeit mit dem italienischen Zulieferer für die Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie BeamIT wäre klar positiv für den Lübecker 3D-Druckerhersteller, so der Analyst Adrian Pehl in einer heute veröffentlichten Studie.

