Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Zalando auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Aktien der Modebranche sollten sich weiterhin wegen der Trendwende hin zum Onlinehandel sehr unterschiedlich entwickeln, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer Sektorstudie vom Montag. Die Markterwartungen an den Onlinehändler Zalando hält der Experte jedoch für zu hoch - es dürfte für das Unternehmen schwierig werden, diese im laufenden Jahr auf Umsatz- und Margenebene zu treffen. Chamberlain zieht deshalb die Anteile am Konkurrenten Asos vor./tav/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0057 2017-06-19/14:04

ISIN: DE000ZAL1111