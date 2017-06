Es ist vollbracht: Nach der Übernahme von Actelion durch Johnson&Johnson notiert der abgespaltene Forschungs- und Entwicklungsteil Idorsia an der Börse. Binnen der ersten beiden Handelstage schießt die Aktie in der Spitze um satte 50 Prozent nach oben - die Erwartungen an die Biotech-Schmiede sind hoch.

