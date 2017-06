IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp steht vor Aufnahme in den Russell 3000® Index

Corpus Christi, TX, 19. Juni 2017 - Uranium Energy Corp (NYSE MKT: UEC, das Unternehmen oder UEC - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297521) freut sich zu berichten, dass das Unternehmen im Zuge der jährlichen Neuzusammenstellung der Russell-Indizes am 23. Juni 2017 in den Russell 3000® Index aufgenommen werden soll. Die Angaben basieren auf der aktuellen Liste der Neuzugänge, die am 16. Juni 2017 auf der Webseite von FTSE Russell veröffentlicht wurde.

In den jedes Jahr neu zusammengestellten Russell-Indizes sind die per Ende Mai 4.000 größten US-Aktiengesellschaften enthalten und nach ihrer gesamten Marktkapitalisierung gereiht. Unternehmen, die für die Dauer eines Jahres in den US All-Cap Russell 3000® Index aufgenommen werden, sind automatisch auch im Large-Cap Russell 1000® Index oder im Small-Cap Russell 2000® Index abgebildet sowie in den entsprechenden Wachstums- und Wertindizes enthalten. Zu den Kriterien für eine Aufnahme in einen Russell-Index zählen für FTSE Russell in erster Linie die Unternehmensziele, die Reihung des Unternehmens im Hinblick auf seine Marktkapitalisierung und die Aktionärsstruktur.

Die Russell-Indizes werden häufig von Investment-Managern und institutionellen Anlegern für Indexfonds und als Bezugswert für aktive Investment-Strategien verwendet. Die US-Indizes von Russell dienen als Benchmark für Vermögenswerte von rund 8,4 Billiarden $. Die Russell-Indizes sind Teil von FTSE Russell, einem führenden internationalen Indexanbieter.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist ein Uranbergbau- und -explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. Die unternehmenseigene Verarbeitungsanlage Hobson, die über alle erforderlichen Lizenzen verfügt, ist von sämtlichen Projekten in Südtexas - i.e. dem In-situ-Gewinnungs-(ISR)-Betrieb Palangana, dem genehmigten ISR-Projekt Goliad und dem im Erschließungsstadium befindlichen IRS-Projekt Burke Hollow - aus zentral erreichbar. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen mehrere im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindliche Projekte in Arizona, Colorado und Paraguay. Die Betriebe des Unternehmens werden von anerkannten und namhaften Branchenexperten geleitet, die über viele Jahrzehnte praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen.

Über FTSE Russell

FTSE Russell ist ein führender globaler Indexanbieter, der eine breite Palette von Indizes, Daten und Analyselösungen erstellt und verwaltet, um den Kundenbedürfnissen quer über alle Assetklassen, -ausrichtungen und -strategien zu entsprechen. Die Indizes von FTSE Russell decken 98 % des Anlagemarktes ab und zeichnen ein realistisches Bild der globalen Märkte, das mit dem Experten-Knowhow aus der Entwicklung lokaler Benchmarks in den verschiedenen Ländern der Welt kombiniert wird.

Zahlreiche institutionelle Anleger und Privatanleger in aller Welt vertrauen auf FTSE Russells Indexierungserfahrung und auf seine Produkte. Die Indizes von FTSE Russell dienen derzeit als Benchmark für Vermögenswerte von rund 12,5 Billiarden $. Seit über 30 Jahren vertrauen führende Großanleger, Asset Manager, ETF-Anbieter und Investment-Banken bei der Bewertung ihrer Anlageperformance und bei der Entwicklung von Investmentfonds, ETFs, strukturierten Produkten und indexbasierten Derivaten auf die Indizes von FTSE Russell. Die Indizes von FTSE Russell bieten den Kunden außerdem Instrumente für ihre Veranlagungen, für die Analyse ihrer Veranlagungsstrategien und für das Risikomanagement.

Die Indexierung und Verwaltung von FTSE Russell wird von einer Reihe universeller Grundsätze geleitet; die auf Regeln basierende, transparente Methodik bezieht ihre Informationen von unabhängigen Gruppierungen führender Marktteilnehmer. Die Indizes von FTSE Russell basieren auf Innovation und Kundenbeziehungen und stehen im Einklang mit den höchsten Branchenstandards und den Grundsätzen der International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Alleiniger Eigentümer von FTSE Russell ist die London Stock Exchange Group.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ftserussell.com.

Kontaktdaten für Anleger von Uranium Energy Corp:

Tel: (866) 748-1030 (gebührenfrei) Fax: (361) 888-5041 E-Mail: info@uraniumenergy.com Börseninformationen: NYSE MKT: UEC Symbol Börse Frankfurt: U6Z WKN: AØJDRR ISN: US916896103

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

ISIN US9168961038

