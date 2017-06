Frankfurt - Zum 31. Mai 2017 wurde der Templeton Frontier Markets Fund (ISIN LU0390137031/ WKN A0RAK3) unter Leitung von Fondsmanager Carlos von Hardenberg für Neuanleger wieder geöffnet, so die Experten von Franklin Templeton.Im Juni 2013 sei der Fonds für Neuanleger geschlossen worden. Bestehende Anteilsinhaber hätten weiterhin zusätzliches Kapital in Investmentanteile des Fonds investieren können. Nun hätten auch Neuanleger wieder die Möglichkeit, mit dem Fonds von den enormen Chancen in den Grenzmärkten zu profitieren. (19.06.2017/fc/n/s)

