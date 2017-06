Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Internationale Fachmesse und Kongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik vom 20. bis zum 22. Juni 2017 in Berlin



Was sind die neuesten Trends in Sachen Bühnenmaschinerie und Bühnentechnik? Was sollten Theater beachten, wenn sie auf LED-Scheinwerfer umrüsten und worauf kommt es beim Thema Sicherheit bei Produktionen an? Vom 20. bis zum 22. Juni dreht sich auf der Stage|Set|Scenery in Berlin wieder alles um Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik. Die internationale Fachmesse und der Kongress finden zum zweiten Mal statt und werden von der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) und der Messe Berlin organisiert. In den Hallen 19 bis 23 und im Palais am Funkturm treffen alle Bereiche zusammen, die für eine erfolgreiche Produktion wichtig sind: von der Architektur und Fachplanung über Bühnentechnik, Licht und Ton bis hin zu Maske und Kostüm. Auch die Bereiche Film sowie Ausstellungs- und Museumstechnik sind vertreten.



Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH:



"Wir freuen uns, Aussteller und Fachbesucher aus aller Welt in Berlin begrüßen zu dürfen. Mit mehr als 50 Theatern, drei Opernhäusern, Europas größtem Museumskomplex und zahlreichen Ausstellungshäusern sowie rund tausend Unternehmen aus dem Bereich Film bietet Berlin den idealen Rahmen für eine Veranstaltung wie die Stage|Set|Scenery. Die Fachmesse und die International Stage Technology Conference zeichnen sich auch in diesem Jahr durch ein hochkarätiges Kongressprogramm, ein breites Themenspektrum sowie zahlreiche Produktneuheiten aus."



Hubert Eckart, Geschäftsführer der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG):



"Theater ist die universellste aller Ensemblekünste. Die Stage|Set|Scenery vereint alle diese technischen, handwerklichen, architektonischen und künstlerischen Kräfte, die weltweit das Theater und alle live Performances prägen. Diese Messe verbindet neueste Technologien mit handwerklich einzigartigen Künsten, vermittelt Wissen und schafft einen Raum für internationale Begegnungen, wie kaum eine andere Veranstaltung."



International Stage Technology Conference



Round Tables, Diskussionsrunden und Workshops - die International Stage Technology Conference, die am 20. und am 22. Juni parallel zur Messe stattfindet, bietet ein vielfältiges Programm: Zwei international hochkarätig besetzte Podiumsdiskussionen jeweils in deutscher und englischer Sprache beschäftigen sich beispielsweise mit den Themen "Weltkulturerbe Theater in Deutschland: Zukunft als Museum oder Theater 4.0?" sowie "It's all about the process: architects, theatre consultants, users - who manages cultural projects?". Für den Kongress konnten so renommierte Sprecher gewonnen werden wie z.B. die Architekten Prof. Meinhard von Gerkan und Carlos Ott, Marc Grandmontagne, geschäftsführender Direktor vom Deutschen Bühnenverein und Geoff Wheel, technischer Direktor der Oper Dubai.



Dr. Gabriele Högg, Vorstandmitglied der DTHG:



"Das von der DTHG erarbeitete internationale Kongressprogramm und die Aussteller aus mehr als 21 Ländern, unterstreichen das weltweite Alleinstellungsmerkmal der Stage|Set|Scenery in den Bereichen Theaterplanung, Bühnenmaschinerie, Bühnen- und Beleuchtungstechnik, Raum- und Elektroakustik sowie Dekorationsbau und Kostümherstellung. Wir spannen den gesamten Bogen der Veranstaltungstechnik länderübergreifend."



Die Messe: von LightLab bis Safety in Action-Bühne



Ob Steuerungssysteme oder LED-Scheinwerfer - Aussteller aus 21 Nationen präsentieren an drei Messetagen ihre Innovationen. Darunter sind auch viele nationale und internationale Verbände, die erstmals auf der Stage|Set|Scenery vertreten sind, wie z.B. der Verband der Ausstellungsgestalter in Deutschland (VerA), die Gesellschaft der Theaterkostümschaffenden (GTKos), die Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (INTHEGA), der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) sowie TheatrEurope vzw aus Belgien. Wer sich für ein spezielles Thema interessiert, kann an geführten Messerundgängen in deutscher und englischer Sprache teilnehmen: Täglich um 11:15 Uhr steht beispielsweise die Tour mit dem Schwerpunkt Licht und Lichtdesign auf dem Programm. Am 21. Juni um 11:00 Uhr startet die Tour zum Thema Ausstellungs- und Museumstechnik.



Darüber hinaus gibt es zahlreiche Sonderflächen, auf denen die Fachbesucher mit Ausstellern ins Gespräch kommen können. In einem 200 Quadratmeter großen LightLab in Halle 20 beispielsweise können sie erstmals aktuelle Fragestellungen rund um die Themen Licht, Projektion und Netzwerk diskutieren. Kuratiert wird das LightLab vom international renommierten Lichtdesigner Manfred "Ollie" Olma von der Firma mo2 design. Im SoundLab in Halle 22 hingegen dreht sich alles um das Thema Audio, Akustik und Beschallungstechnik. Hier können sich Fachbesucher live vom Klang modernster Audiotechnologien überzeugen. Ein besonderes Programm für den Nachwuchs gibt es nebenan im Anatomischen Theater: Hier präsentieren sich zahlreiche Hochschulen und Akademien mit ihrem Aus- und Weiterbildungsangebot.



Von Brandschutz bis hin zu Tanzprävention - in Halle 23 steht das Thema Sicherheit bei Produktionen im Fokus. Die dortige Safety in Action-Bühne behandelt Gefährdungsschwerpunkte und Präventionsmaßnahmen und bietet Praxishilfen fuÌ^r die sicherheitsgerechte Organisation von Veranstaltungen an. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft der Theaterkostümschaffenden (GTKos) im Palais am Funkturm eine dreitägige Tagung für Kostümschaffende an.



Das Rahmenprogramm: Weltenbauer.Awards und Exkursionen



Nach Messeschluss geht's weiter: Am Abend des 20. Junis werden die Sieger des Weltenbauer.Awards und des Weltenbauer.Youngsters Awards im Palais am Funkturm gekürt: Gesucht waren zum einen die originellsten bühnentechnischen Lösungen aus dem Theater-, Musical- und Show-Bereich aus den Jahren 2015 bis 2017 sowie - beim talentierten Nachwuchs - kreative Ideen für eine Inszenierung von "Romeo und Julia". Am zweiten Messeabend können die Aussteller und Fachbesucher bei der Stage|Set|Scenery Night ein Mitsommerfest der besonderen Art feiern. Erwartet werden rund 1.000 Gäste. Einen Tag nach der Messe, am 23. Juni, stehen zudem zahlreiche Exkursionen auf dem Programm. Dabei geht es beispielsweise zur Elbphilharmonie nach Hamburg, zur Barenboim-Said Akademie in Berlin, zum Kulturpalast nach Dresden und zum Asisi-Panorama LUTHER 1517 nach Wittenberg.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Corporate Communications Stage|Set|Scenery Britta Wolters PR Manager T +4930 3038-2279 wolters@messe-berlin.de