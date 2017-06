Zu Teil 1: VLAN und VoIP: Aspekte der Planung

Dabei gilt es, zunächst einige »Hürden« zu nehmen. Die bisherige LAN-Technologie kommt bei höheren Geschwindigkeiten bzw. Datenraten an ihre Grenzen.

Probleme bei reinen Ethernet-Verbindungen

Das reine Ethernet lässt keine Trennung der Datenströme zu. In dieser physiknahen Verbindung werden die Daten so schnell es geht von einem Anschluss zum nächsten weitergeleitet. Dieser »Best-Effort-Aspekt« bedeutet, »er war stets bemüht« die Daten zuzustellen. Dabei erfolgt keine Unterscheidung, welche Daten hier übertragen werden sollen. In der Praxis kann daher der Download einer umfangreichen Datei dazu führen, dass kleinere Datenströme einfach nicht zeitnah übertragen werden können. Dieses führt ggf. zu Verbindungsabbrüchen, wenn zeitkritische Anwendungen wie Sprachübertragungen oder Datenbankanwendungen betrieben werden (Bild 2).

VLAN-Tag ergänzt das Ethernet-Paket

Im Ethernet wird zwar die Art der zu übertragenden Daten angegeben, allerdings nur die Art der Nutzlast. Diese ist in lokalen Netzen nahezu immer IP. Eine Unterscheidung der Anwendungen erfolgt nicht. Ist eine Unterscheidung notwendig, dann ist das Ethernet-Paket durch eine zusätzliche Markierung zu ergänzen. Diese Markierung ist das VLAN-Tag, welches die Daten in einzelne virtuelle Ethernet-Verbindungen zuordnet (Bild 3).

Als besonderes Merkmal bietet der VLAN-Tag auch die Möglichkeit einer Priorisierung der Datenströme. Dies kommt bei der nächsten Anforderung zum Einsatz. Um VLAN-Strukturen einzusetzen, kann es mehrere Gründe geben. Die beiden wichtigsten sind:

Trennung von Netzen und deren Geräten, um die Kommunikation untereinander zu verhindern

Trennung von Datenströmen, um diese steuern zu können.

Bei der Betrachtung von VoIP-Systemen, ...

