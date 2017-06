Hamburg/Birsfelden (ots) -



Der Plus X Award, vergeben von einer Fachjury bestehend aus unabhängigen Branchen-Experten, zeichnete dieses Jahr bereits zum 14. Mal in Folge Produkte für ihren Qualitäts- und Innovationsvorsprung aus. In gleich fünf Kategorien konnte die Kaffeekapselmaschine Cremesso Compact One II sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Für ihre Verarbeitungsqualität erhielt sie den Preis in der Kategorie "High Quality" und für den zeitlos eleganten Look verlieh ihr die Jury den Design-Award. Und der einzigartige Bedienkomfort sowie ihre intuitive Anwendung sicherten ihr obendrein die Auszeichnung für Funktionalität und Bedienkomfort. In Summe lautete daher am Ende des Ergebnis: Die Cremesso Compact One II ist bestes Produkt 2017. In Deutschland exklusiv erhältlich bei Netto Marken-Discount, genießen Kaffeeliebhaber mit der Cremesso Compact One II ihren Kaffee nicht nur stylish und per Knopfdruck, sondern auch in einzigartiger Barista-Qualität: Dank der einzigartigen Aroma-Entfaltungspause.



Auszeichnung für innovatives und zukunftsfähiges Design



Der Plus X Award kürt innovative und zukunftsfähige Produkte, die mindestens über einen "Plus X" Faktor verfügen - den auszeichnungswürdigen Mehrwert eines Produktes. Die Cremesso Compact One II erhielt dieses Siegel, da sie durch ihr reduziertes, elegantes Design besticht - wahlweise mit matter oder glänzender Oberfläche, verchromtem Auslauf und einem in Form und Design auf den Auslauf abgestimmten Tropfgitter. Sie präsentiert sich als modernes Lifestyle-Produkt für urbane Genussmenschen und ist in vier Farben erhältlich: Cream White, Graphite Black, Glossy Red und Shiny Silver.



Die Gütesiegel: Fortschritt der direkt dem Konsumenten zu Gute kommt



Die Plus X Award Gütesiegel werden in sieben verschiedenen Kategorien vergeben: Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie. Voraussetzung für eine Auszeichnung ist, dass das Produkt qualitativ hochwertig, funktionell und auf der Höhe der Zeit gestaltet ist. Und: Es muss eine oder mehrere überzeugende Zusatzfunktionen, also echte Innovationen, aufweisen - die "Plus X" Faktoren echter Markengüte.



Innovation mit Mehrwert: Aroma-Entfaltungspause, flüsterleiser Betrieb und Reinigungstaste



Diesen Faktor X erfüllt die Cremesso Compact One II in den Augen der Jury gleich mit zwei Aspekten: Die Kaffeemaschine intensiviert dank der Aroma-Entfaltungspause den Kaffeegenuss und garantiert den Kunden Kaffee in Barista-Qualität zu Hause. Die einzigartige Aroma-Entfaltungspause sorgt mit dem Vorbrüheffekt dafür, dass Espressi und Ristretti ihre Aromen noch besser entfalten können. Dank sortenindividueller Pumpensteuerung erreicht auch der Lungo ein Aromaprofil von ganz neuer Qualität.



Convenience Plus: Flüsterleise und schnell sauber



Die moderne Technologie indes bringt einen weiteren Vorteil mit sich, den vor allem Morgenmuffel zu schätzen wissen: Die Cremesso Compact One II arbeitet flüsterleise und ist damit die ideale Begleiterin für einen ruhigen Start in den Tag. Und um die neue Maschine in punkto Bedienungsfreundlichkeit weiter zu verbessern, wurde eine zusätzliche Reinigungstaste ergänzt, das heißt: Reinigung ganz einfach mit einem Knopfdruck.



Im Gegensatz zu vielen, reinen Design-Wettbewerben, hat der Plus X Award mit seinen Gütesiegeln einen differenzierteren Ansatz. So sind die sieben Plus X Award-Gütesiegel nicht nur ein Maßstab der besten Produkte, sondern auch ein untrügliches Zeichen für Markenqualität", erklärt Gregor Bussmann, internationaler Verkaufsleiter bei Cremesso. Und weiter: "Für den Konsumenten bedeutet das eine aussagekräftige Kaufempfehlung, die dem Konsumenten bei seiner Kaufentscheidung hilft, ihm die tatsächlich innovativen und hochqualitativen Produkte schnell und einfach aufzuzeigen."



Die Cremesso Compact One II im Überblick:



- Aroma-Entfaltungspause für noch intensiveres Kaffeearoma bei der Zubereitung von Ristretto und Espresso - Sortenindividuelle Pumpensteuerung für ein Lungo-Aromaprofil von ganz neuer Qualität - drei programmierbare Tasten für verschiedene Tassengrößen - Reinigungstaste - Höhenverstellbares Abtropfgitter für zwei Tassengrößen (103 mm und 145 mm) - Abnehmbarer Wassertank (1,1 Liter) - Auffangbehälter für bis zu 12 gebrauchte Kapseln - Nur 15 Sekunden Aufwärmzeit - 19 bar Druck für eine perfekte Crema - Energy Save Concept garantiert geringen Energieverbrauch - Zertifizierungen: CE, RoHS, GS



Nachhaltiger Kaffeegenuss: stromsparende Kaffeemaschinen und zertifizierte Kaffeesorten



Egal ob Kaffee, Kapsel oder Maschine, Cremesso setzt auf Nachhaltigkeit. Daher ist die Cremesso Compact One II wie alle Maschinen von Cremesso mit einem Energy Save Modus ausgestatten. Eine Minute nach der letzten Verwendung wird dieser automatisch aktiviert. Dadurch wird der Stromverbrauch reduziert. Tatsächlich gehören die Cremesso Maschinen zu den energieeffizientesten am Markt. Außerdem sind alle Kapseln von Cremesso aluminiumfrei und können somit im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Das Standard-Kaffeesortiment von Cremesso ist seit Beginn an UTZ-zertifiziert, seit Herbst 2016 sind zwei Bio- und Fairtrade zertifizierte Sorten in biologisch abbaubaren Kapseln im Handel erhältlich.



Bezugsquelle: Erhältlich ist die Compact One II bundesweit bei Netto Marken-Discount oder online auf www.netto-online.de zum Preis von EUR 69,99 (UVP).



Über Cremesso



Cremesso ist die internationale Marke der Schweizer Delica AG, einer 100 prozentigen Tochtergesellschaft der Migros Group. Delica verarbeitet pro Jahr ungefähr 14.000 Tonnen Rohkaffee und ist somit eine der größten Röstereien der Schweiz. Jährlich werden neben vielen anderen Kaffeeprodukten ca. 255 Mio. Kapseln produziert. Die internationale Ausrichtung von Cremesso reicht neben Österreich und Deutschland bis nach Russland, Ungarn, die Slowakei, Tschechien, Thailand, Südkorea, Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei.



