Tower One errichtet in Kolumbien weitere Sendetürme

Vancouver, BC, Kanada - 19. Juni 2017 - Tower One Wireless Corp (CSE: TO) (OTCMKTS: TOWTF) (Frankfurt: A2DKQ4) (Tower One oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass eines seiner kolumbianischen Tochterunternehmen von einem Mobilnetzfunkbetreiber (MNB) die Genehmigung zur Errichtung von 10 zusätzlichen Sendetürmen erhalten hat. Sobald diese Türme fertiggestellt wurden, werden sie das aktuelle Sendeturm-Portfolio des Unternehmens ergänzen.

Das Unternehmen will innerhalb der nächsten 30 Tage mit dem Bau beginnen. Nach ihrer Fertigstellung werden diese Türme die ersten sein, die in diesem Jahr in Kolumbien errichtet wurden. Im Vorfeld der kolumbianischen Frequenzauktion zur Vergabe von Sendefrequenzen im 700 MHz- und 1900 MHz-Bereich verzeichnet die gesamte Sendeturmbranche bei der jährlichen Durchschnittsmenge an BTS-Projekten (build-to-suit = bedarfsgerechte Errichtung) derzeit ein gebremstes Wachstum. Das Unternehmen geht davon aus, dass im Anschluss an die Frequenzauktion - voraussichtlich im 2. Halbjahr 2017 - die Nachfrage nach Sendetürmen stark ansteigen wird.

Darüber hinaus hat eines der zum MNB gehörigen Sendeturmunternehmen beschlossen, in Kolumbien keine neuen Sendetürme mehr zu errichten. Wir erwarten daher in den kommenden 60 Tagen weitere Informationen in Bezug auf zusätzliche Mobilfunk-Suchringe.

Alex Ochoa, CEO von Tower One, erklärt: Ich freue mich sehr über die bedeutenden Fortschritte, die wir in so kurzer Zeit erzielen konnten. Dies ist ein Beweis dafür, dass unser Führungsteam in Kolumbien aufgrund seiner langjährigen Erfolge in der kolumbianischen Sendeturmbranche über beste Landeskenntnisse verfügt und ein hervorragendes Image genießt. Ich erwarte mir für das Unternehmen sowohl beim Sendeturmausbau als auch beim Erwerb neuer Sendetürme im Laufe des nächsten Jahres ein starkes Wachstum.

Das Unternehmen gibt außerdem mit Freude und Stolz bekannt, dass Tower One in den Composite Index der CSE (der Index) aufgenommen wurde. Laut CSE wurde der Index ins Leben gerufen, um die Performance von CSE-gelisteten Wertpapieren zu messen.

Alex Ochoa erklärt: Wir freuen uns, dass wir in den Composite Index der CSE aufgenommen wurden und die Anleger erkennen, welche Wertschöpfung wir als einziger Small-Cap-Neuzugang zur internationalen Sendeturmbranche generieren.

Über Tower One Wireless Corp

Tower One Wireless wurde im Jahr 2015 mit dem Ziel gegründet, sich als Eigentümer und Betreiber hochwertiger Infrastrukturstandorte für die Mobilfunknetze wachstumsstarker Mobilfunkmärkte in Südamerika zu etablieren. Tower One Wireless konzentriert sich in erster Linie auf die Errichtung von Sendetürmen in Gemeinden, die einen begrenzten oder keinen Netzzugang haben. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Mobilfunkanbieter einen Sendeturm gemeinsam benutzen und das Wettbewerbsrisiko wird so minimiert. Tower One Wireless verfügt über ein renommiertes Team von Führungskräften, das durch seine Kontakte zu einem der größten Sendeturmerrichter in Südamerika erstklassige Erfahrungen im Bereich der Erschließung von Mobilfunknetzen vorweisen kann. Tower One Wireless konzentriert sich derzeit in erster Linie auf den Ausbau der 4G- und 5G-LTE-Infrastruktur in Lateinamerika.

