IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye Gold: Zwei-Jahres-Lohnabkommen bei Stillwater-Betrieben unterzeichnet

Zwei-Jahres-Lohnabkommen bei Stillwater-Betrieben unterzeichnet

Westonaria, 19. Juni 2017. Sibanye (Börsenkürzel JSE: SGL und NYSE: SBGL - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297484) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Zwei-Jahres-Lohnabkommen mit der United Steel Workers of America, International Union, der repräsentativen Gewerkschaft bei seinen Stillwater-Betrieben in Montana (USA), unterzeichnet hat. Die Verhandlungen mit der United Steel Workers of America, International Union bei East Boulder werden am Jahresende stattfinden.

Gegenstand des Abkommens wird eine allgemeine Lohnerhöhung von zwei Prozent für alle Arbeitskategorien von 2. Juni 2017 bis 1. Januar 2018 sein. Eine weitere Erhöhung von einem Prozent gilt von 1. Januar bis 1. Juni 2018. Im zweiten Jahr des Abkommens wird es von 2. Juni 2018 bis 1. Juni 2019 eine jährliche Erhöhung von zwei Prozent geben.

Neal Froneman, CEO von Sibanye, sagte hinsichtlich des Abkommens: Wir freuen uns, dieses Lohnabkommen kurz nach dem Erwerb der Stillwater-Betriebe unterzeichnet zu haben. Wir haben großen Respekt vor der vernünftigen und reifen Art, mit der die Interessensvertreter bei der Vereinbarung eines gleichermaßen für das Unternehmen wie für die Mitarbeiter günstigen Ergebnisses agiert haben. Wir freuen uns auf ein ähnliches Engagement all unserer Interessensvertreter bei den Stillwater-Betrieben und sind zuversichtlich, dass diese Betriebe in der Zukunft der Sibanye Group eine wichtige Rolle spielen werden.

