Lieber Leser,

die Ströer-Aktie hat seit ihrem Ausbruch aus dem Korrekturtrend ca. 21 % an Wert hinzugewonnen. Gleichzeitig hat sie das erste von mir anvisierte technische Ziel nun erreicht. Dieses stellt sich in Form des tieferen Hochs aus dem Jahr 2016 bei 58 Euro je Aktie dar. Nach Erreichen dieses Preisbereichs hat der Wert somit wieder den Stand von vor der Short-Attacke erreicht. Das nächste technische Ziel sollte nun das letzte Allzeithoch werden, das in 2015 ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...