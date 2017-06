Berlin (ots) - Jamaika-Koalition in Kiel eröffnet politische Chance für wettbewerbskonforme und kohärente Regulierung des gesamten Online-Glücksspielmarkts



Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) hat den am letzten Freitag in Kiel veröffentlichen Koalitionsvertrag der neuen schleswig-holsteinischen Regierungskoalition als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer modernen Glücksspielregulierung in Deutschland begrüßt. Der Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein sieht vor, dass das Bundesland den Glücksspieländerungsstaatsvertrag kündigen und mit anderen Ländern (z. B. Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen) nach einer tragfähigen, europarechtskonformen Lösung für den gesamten Bereich der Sportwetten einschließlich des Online-Casino- sowie des Pokerspiels suchen wird. Als Orientierung dienen die Regelungen des bis 2013 gültigen Glücksspielgesetzes Schleswig-Holstein. Die Einnahmen sollen auch dazu dienen, Prävention, Verbraucherschutz, Breitensport und Gemeinnützigkeit zu stärken.



Dr. Matthias Kirschenhofer, Geschäftsführer der Sport1 Media GmbH und Vorsitzender des Arbeitskreises Wetten im VPRT, sagte: "Wir begrüßen die Pläne der neuen schleswig-holsteinischen Landesregierung. Damit ist das Bundesland in seine Rolle als Inkubator einer modernen und zeitgemäßen Glücksspielregulierung für Deutschland zurückgekehrt, für die es schon einmal mit seinem wegweisenden Glücksspielgesetz stand. Wir hoffen, dass dieser Vorstoß und die Bemühungen von Bundesländern wie Hessen gemeinsam Wirkung zeigen und Deutschland, so wie schon viele andere Länder in Europa, zu einer marktkonformen Glücksspielregulierung findet. Der VPRT hatte sich stets für eine echte Marktliberalisierung eingesetzt und die Vorteile eines effektiven Konsumentenschutzes mittels Kanalisierung hin zu im Inland lizenzierten und kohärent regulierten Angeboten aufgezeigt. Genau auf diese Ziele zahlt die jetzige Initiative in Schleswig-Holstein ein."



Der VPRT ist die Interessenvertretung der privaten Rundfunk- und Telemedienunternehmen. Mit ihren TV-, Radio-, Online- und Mobileangeboten bereichern seine rund 150 Mitglieder Deutschlands Medienlandschaft durch Vielfalt, Kreativität und Innovation. Damit das auch in der digitalen Welt so bleibt, müssen die regulatorischen, technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. Als Wirtschaftsverband unterstützen wir unsere Unternehmen im Dialog mit Politik und Marktpartnern beim Erreichen dieses Ziels - national und auf EU-Ebene.



