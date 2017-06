SFC Energy: Kanadische Tochter Simark Controls schließt Partnerschaft mit KNS Communications zur Stromversorgung von Hochleistungsfunknetzen

SFC Energy: Kanadische Tochter Simark Controls schließt Partnerschaft mit KNS Communications zur Stromversorgung von Hochleistungsfunknetzen

- KNS Communications setzt die EFOY Pro Brennstoffzellen für Bergbau, Öl & Gas, Landwirtschaft, öffentliche Sicherheit und Versorgung, Hochschulwesen und in behördlichen Anwendungen ein.

- Die Brennstoffzellen sichern die zuverlässige netzferne Hybrid-Stromversorgung auf Trailern, in mobilen sowie stationären Lösungen.

Brunnthal/München, Deutschland, 19. Juni 2017 - Simark Controls Ltd., ein Tochterunternehmen der SFC Energy AG, führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine Partnerschaft mit KNS Communications, Denver, CO, USA, zum Vertrieb der EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy in kritische netzferne Anwendungen geschlossen.

KNS Communications verwendet die EFOY Pro Brennstoffzellen als netzferne Outdoor-Stromversorgung kundenspezifischer Hochleistungs-Funknetze in anspruchsvollsten Kommunikationsaufgaben in den Bereichen Bergbau, Öl & Gas, Landwirtschaft, öffentliche Sicherheit und Versorgung, Bildungswesen und Behörden. Für ultimative Zuverlässigkeit werden die Brennstoffzellen mit Solar hybridisiert: Wenn Solar nicht mehr genügend Strom produziert, schaltet sich die Brennstoffzelle automatisch ein und stellt sicher, dass die Batterien stets ausreichend für den durchgängigen Betrieb der netzfernen Geräte geladen bleiben. So können große überdimensionierte Batteriebänke und Solarsysteme vermieden werden, während gleichzeitig die Autonomie des Systems signifikant steigt: Ein so versorgtes System kann jahrelang autark betrieben werden, im Vergleich zu nur wenigen Tagen mit Batterien.

"Umweltfreundlichkeit, minimaler Betriebsstoffverbrauch, vollautomatischer Betrieb und Extremwettertauglichkeit - mit diesen Eigenschaften sind die EFOY Pro Brennstoffzellen einfach die beste netzferne Stromversorgungslösung im Markt", sagt Don Leyn, Director of Business Development bei KNS Communications. "Wir bieten sie in kundenspezifischen trailerbasierten und stationären Lösungen an."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit KNS Communications", sagt Derek L'Hirondelle, VP Instrumentation, Automation & Energy bei Simark Controls. "Die Kombination der Hochleistungs-Netzerfahrung von KNS Communications mit der ultimativen Versorgungssicherheit der EFOY Pro Brennstoffzellen bietet Betreibern netzferner Kommunikationssysteme in ganz Kanada und den USA optimale Effizienz, maximale Flexibilität und uneingeschränkten Bedienkomfort."

Weitere Informationen zu SFC Energy, der EFOY Pro Brennstoffzelle und den SFC-Stromversorgungsprodukten für Sicherheit & Überwachung, Öl & Gas, Verteidigung, Windenergie, Verkehrs- & Umweltmanagement und Telekommunikation unter www.efoy-pro.com und www.sfc.com. Informationen zum Öl- & Gas- und Industrieproduktportfolio von Simark unter www.simark.com. Informationen zum KNS-Produktportfolio unter www.knsdenver.com.

Zu KNS Communications KNS Communications entwickelt, stationiert und betreibt seit 1979 Wireless Ecosystems in einer Vielzahl von Einsatzbereichen einschließlich Bergbau, Öl und Gas, Landwirtschaft, öffentliche Sicherheit und Versorgung, Bildungswesen und Behörden. Das KNS RF-Ingenieurteam verfügt über jahrelange Erfahrung in Drahtlos-Technologien, z.B. Microwave, Point-to-Point, Point-to-Multipoint, WiFi Mesh, Funk und SCADA.

Zu Simark Controls Simark Controls Ltd. ein Unternehmen von SFC Energy AG, ist ein serviceorientierter, Mehrwert schaffender Vertriebsspezialist für hochwertige, im Kundenauftrag integrierte und hergestellte Instrumentations-, Automations-, Stromversorgungs- und Stromdistributionslösungen. Simark liefert Instrumente und Messsysteme für Öl & Gas, Bergbau, Forstwirtschaft und Kommunalwirtschaft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta, mit Niederlassungen in Edmonton und Grand Prairie, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Vancouver, British Columbia und Montreal, Quebec, alle Kanada.

Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 36.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada, sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578).

