Die vollelektrischen Flugzeuge, die keine Zertifizierung erfordern, können zwischen 6 und 9 Passagiere und 2 Besatzungsmitglieder über Entfernungen von bis zu 600 Meilen fliegen



Kadima, Israel, und Le Bourget, Frankreich (ots/PRNewswire) - Pariser Luftfahrtschau 2017 -- Eviation Aircraft, ein weltweiter Hersteller vollelektrischer Flugmobilitätslösungen, stellte heute auf dem Vorfeld der 52. Internationalen Pariser Luftfahrtschau den Prototyp seines vollelektrischen Leichtflugzeugs vor. Die öffentliche Premiere des Flugzeugs von Eviation ist ein Zeichen für die Verlagerung, die derzeit bei regionalen Flugreisen stattfindet, und welche die traditionelle Luftfahrtindustrie auf der Schau neu definiert. Der Prototyp ist auf der Schau im Static Display A8 zu sehen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/524619/Eviation_all_electr ic_aircraft.jpg



Eviation löst mit dem Design, das von Anfang an vollelektrisch ist, die nächste Welle von Innovation in der Luftfahrt aus. Dieser holistische Ansatz hat zu einem völligen Überdenken des Designs von Kernkomponenten geführt, einschließlich der Flugzeugzelle, der Propeller und der Motoren, und hat den Schwerpunkt in der Maximierung der Flugeffizienz und des Energieverbrauchs. Mit einem IP-Portfolio, das Wärmemanagement und autonomes Landen umfasst, ist das Flugzeug von Eviation mit keinerlei behördlichen Hindernissen konfrontiert, da es sämtliche derzeitigen Zertifizierungsanforderungen erfüllt. Das Unternehmen ist bereits in Gesprächen mit einer zunehmenden Anzahl von regionalen Fluggesellschaften.



"Wir sind Zeugen eines neuen Zeitalter in der Luftfahrt, da Fortschritte bei der Energiespeicherung und im Flugzeugdesign den elektrischen Flugverkehr auf Abruf in Reichweite bringen", sagte Mark Moore, Engineering Director of Aviation von Uber. "Bei Uber konzentrieren wir uns auf die Zusammenstellung eines für elektrische VTOL-Fahrzeuge im Stadtbereich erforderlichen Ökosystems für Reisen im Bereich von 20 - 60 Meilen, die bei längeren Strecken in Städten zu enormen Zeiteinsparungen gegenüber dem Bodentransport führen. Gleichzeitig fühlen wir und durch mutige, neue Unternehmen ermutigt, wie z. B. Eviation, die sich der Herausforderungen in verschiedenen Sektoren der elektrischen Luftfahrt annehmen. Diese Unternehmen werden zur Nachfrage nach neuen Batterie- und Schnellladetechnologien führen, die unabdingbare Voraussetzungen für elektrisches Fliegen sind."



Genauso wie gemeinsam genutzte und autonome Fahrzeuge den Bodentransport revolutionieren, bietet Mobilität in der Luft eine Chance, die Art zu verändern, wie wir leben, arbeiten, uns unterhalten und nach Neuem streben. Obwohl der Regionaltransport als das Rückgrat von Transportsystemen fungiert, geben lokale Betreiber bis zu 7 Prozent ihrer Betriebskosten für die Instandhaltung und Bereitstellung von Flugzeugen zur richtigen Zeit am richtigen Ort aus. Die elektrischen Flugzeuge von Eviation, die Passagieren den Komfort und die Stabilität eines Jetliners zu Preisen bieten, die mit allen derzeit verfügbaren Transportarten konkurrieren können, sind ein Konzeptnachweis für den Lufttransport. Mit der Zertifizierung und Vermarktung wird im Jahr 2018 begonnen. Das Unternehmen geht davon aus, dass mit den ersten kommerziellen Flügen bereits 2021 begonnen werden kann.



"In einer Zeit, in der wir mehr als je zuvor vernetzt sind, müssen auch unsere Mobilitätsoptionen diese neue, effiziente Zukunft widerspiegeln", sagte Omer Bar-Yohay, CEO von Eviation Aircraft. "Unabhängig davon, ob es sich um Null-Emissionen, billige Flüge vom Silicon Valley nach San Diego oder von Seoul nach Beijing handelt, unsere vollelektrischen Flugzeuge geben Menschen die Möglichkeit, sich mit der Geschwindigkeit und den Auswirkungen zu bewegen, die unsere globale Wirtschaft jetzt erfordert."



Über Eviation Aircraft



Eviation Aircraft Ltd. entwickelt und produziert effiziente elektrische Flugzeuge mit dem Ziel, elektrisches Fliegen zu einer kurzfristigen, konkurrenzfähigen und nachhaltigen Antwort auf Mobilität auf Abruf für Menschen und Güter zu machen. Das verteilte Antriebssystem, die Batterien mit hoher Energiedichte, das zweckbestimmte Energiemanagement und die neue Flugzeugzelle des Unternehmens wurden von Grund auf neu konzipiert, um diese technologischen Fortschritte regionalen Fluggesellschaften bestmöglich verfügbar zu machen. Eviation ist Mitglied des Programms für Mobilität auf Abruf der NASA und im Komitee für Elektroantrieb und Innovation der General Aviation Manufacturers' Association (GAMA) vertreten.



Bitte besuchen Sie uns unter www.eviation.co



