Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0000106320 Latour Investment AB 19.06.2017 SE0010100958 Latour Investment AB 20.06.2017 Tausch 1:4

US9843321061 Altaba Inc. 19.06.2017 US0213461017 Altaba Inc. 20.06.2017 Tausch 1:1

US0400471027 Arena Pharmaceuticals Inc. 19.06.2017 US0400476075 Arena Pharmaceuticals Inc. 20.06.2017 Tausch 10:1