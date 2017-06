Kautschuk hat für die meisten Experten der Branche eine Faszination. "Kautschuk ist das tollste Material, was ich kenne", sagt Inna Stein, die als Kautschukhändlerin für Weber & Schaer tätig ist. Im Video zur neuen Image Kampagne "We move our world" des wdk beschreibt sie den Rohstoff so: "Er sieht unscheinbar aus, kann aber unheimlich viel." Sehr treffende Worte, die der "Kautschuk-Gemeinde" ein Lächeln auf den Lippen hervorbringt. Was bereits Maya und Azteken erkannten, ist noch heute ein unverzichtbarer Rohstoff in der industriellen Gesellschaft. Moderne Fahrzeugtechnik ist nicht denkbar ohne Produkte aus Kautschuk und zahlreiche weitere Branchen können nicht auf den Werkstoff verzichten. Vom Naturkautschuk zum Synthesekautschuk hat sich allerdings einiges getan in der Werkstoffentwicklung und andere Elastomere wie Silikone und Thermoplastische Elastomere sind hinzugekommen. Einschätzungen aus der Branche dazu:

Das Gummiwerk Kraiburg ist immer bestrebt, neue Geschäftsbereiche zu eröffnen und den Einsatz von Elastomeren als High-Tech-Werkstoff zu erweitern. So hat sich gezeigt, dass die Kraibon Elastomer-Mischungen eine hervorragende Ergänzung für faserverstärkte Kunststoffe (FVK) sind und hier Nachteile dieser Werkstoffklasse ausgleichen können. Bei diesem "Werkstoff der Zukunft" werden die auf das Material wirkendenden Kräfte in erster Linie durch die Fasern aufgenommen. Diese sind in Längsrichtung besonders belastbar, gegen Querbelastungen, wie etwa bei einem Steinschlag, allerdings relativ ...

