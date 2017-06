Die Delivery Hero AG hat heute in einer kurzen News die Preisspanne festgelegt, in der man die angebotenen Aktien für den geplanten Börsengang platzieren will.

Die Beteiligung von Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6) wird die Aktien zu einem Preis zwischen 22 EUR und 22,50 EUR je Aktie anbieten. Insgesamt sollen 18.950.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 15.000.000 Aktien aus dem Bestand von bestimmten Altaktionären platziert werden. Darüber hinaus werden 5.092.500 Aktien im ...

