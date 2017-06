Frankfurt - Nachdem die leichte Aufwärtsrevision der erwarteten US-Weizenernte 2017/18 durch das US-Landwirtschaftsministerium vor zehn Tagen den Weizenpreisen einen Dämpfer versetzt hatte, wirken nun Meldungen niedriger als erwarteter Erträge in wichtigen Anbaugebieten der US-Plains in die entgegengesetzte Richtung, so die Analysten der Commerzbank.

