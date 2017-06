Frankfurt - Freundliche asiatische Aktienmärkte, die einen höheren Risikoappetit der Marktteilnehmer widerspiegeln, und gute Vorgaben aus China lassen die Metallpreise zum Wochenauftakt in der Breite steigen, so die Analysten der Commerzbank.Kupfer verteuere sich auf 5.700 USD je Tonne, Nickel handele bei 9.000 USD je Tonne und Aluminium koste 1.890 USD je Tonne. In China seien die Häuserpreise auch im Mai weiter gestiegen, wobei sich aber der Anstieg insbesondere in den erstrangigen Städten des Landes abgeschwächt habe. Der Preisanstieg dürfte der Meinung unserer Volkswirte zufolge den Behörden immer noch zu hoch sein, sodass die Regierung weitere Maßnahmen zur Abkühlung ergreifen könnte, so die Analysten der Commerzbank. Dies dürfte nicht nur das Wirtschaftswachstum bremsen, sondern sich auch negativ auf die Nachfrage nach Metallen auswirken.

