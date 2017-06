19.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Firmenwortlautänderung Dritter MarktDie Yahoo! Inc -ISIN US9843321061-hat ihren Firmenwortlaut in Altaba Inc. geändert.Die ISI-Nummer ändert sich auf US0213461017.Das Kürzel wird auf ATBA abgeändert.Die Änderungen werden am Mittwoch, den 21. Juni 2017 wirksam.(Die Aktien der Yahoo! Inc sind seit 19. Juni 2017 vom Handel ausgesetzt, siehe dazu Veröffentli-chung 905 vom 19....

