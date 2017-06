Tagesausblick für 20.6.: DAX - bei 12.900 wird die Luft dünn. Airbus und Zalando im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Der DAX® schiebt sich zum Auftakt in die neue Handelswoche über 12.900 Punkte. Die absolute Mehrheit für Emmanuel Macrons Partei bei den Parlamentswahlen in Frankreich und der Start der Brexit-Verhandlungen stimulierten die Märkte ebenso wie gute Vorgaben aus Fernost und neue Rekorde an der Wall Street. Im DAX® präsentierten sich die Aktien von BASF und Deutsche Bank überdurchschnittlich stark. In der zweiten Reihe fällt unter anderem die Aktie von Airbus auf. Der Flugzeughersteller profitierte dabei von einigen Aufträgen im Rahmen der derzeit stattfindenden Messe in Le Bourget. Die Aktie des Online-Händlers Zalando wurde von Meldungen beflügelt wonach der Umsatz bis 2020 verdoppelt werden soll.

Der VDAX® new sank derweil auf den tiefsten Bereich seit März diesen Jahres. Das heißt: Die Prämien bei den Optionsscheinen sind - historisch betrachtet - erneut sehr niedrig.

Morgen stehen kaum Termine im Unternehmens- und Wirtschaftskalender. Der Fokus der Anleger wird sich somit auf spontane Meldungen von Unternehmen und auf der Analyse von Kurscharts liegen.

3 Charttechnische Signale

Aareal Bank - Bodenbildung bei rund EUR 35. MACD long.

- Bodenbildung bei rund EUR 35. MACD long. Luxottica - Aktien kratzt an der Oberkante der Darvas-Box. MACD long.

- Aktien kratzt an der Oberkante der Darvas-Box. MACD long. Münchener Rück - Bestätigung des Aufwärtstrends. Slow Stochastic long.

Titel wie BMW, Deutsche Börse und thyssenkrupp bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

Europa - Leistungsbilanz Euro-Zone, April

USA - Leistungsbilanz Q1

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 13.070 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.740/12.800/12.870 Punkte

Der DAX® schwank sich heute erneut in den Bereich von 12.900 Punkte nach oben. Wie vergangene Woche war dort jedoch Schluss mit der Rally. Unterstützung findet der Index bei 12.870 Punkten. Solange das Level hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.070 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 12.850/12.870 Punkte könnte sich das Szenario von der vergangenen Woche wiederholen und der Index auf 12.670/12.700 Punkte zurücksetzen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 24.05.2017 - 19.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.06.2011 - 19.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 55,44 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 98,34 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.06.2017; 17:40 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 28,78 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 17,14 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.06.2017; 17:41 Uhr

