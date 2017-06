Liebe Leser,

die Pläne um den Börsengang von Delivery Hero kommen weiter voran und es könnte schon in diesem Monat soweit sein. Wirft man einen Blick auf die ausgerufene Preisrange, könnten durch den Gang auf das Börsenparkett fast 1 Mrd. Euro eingenommen werden. Delivery Hero will einen Ausgabepreis zwischen 22 Euro und 25,50 Euro erreichen. Eine Ausgabe von 39 Millionen Aktien ist geplant. Läuft alles nach Plan, wird die Delivery Hero-Aktie ab 30. Juni an der Frankfurter ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...