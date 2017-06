Düsseldorf (ots) - Bayer Leverkusens Manager Jonas Boldt hat Meldungen über den bevorstehenden Wechsel von Nationaltorhüter Bernd Leno zum italienischen Erstligisten AC Mailand widersprochen. "Bernd Leno wird für diese Summe in diesem Sommer nirgendwo hingehen", sagte Boldt der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post (Dienstagausgabe). Kolportiert wird eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro. Boldt hält es allerdings für "wahrscheinlich, dass sich der AC Mailand mit einem Torhüter wie Leno beschäftigt".



