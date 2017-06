Zug (ots) -

Lifewatch AG wird in die USA verkauft

Hintergründe und die Zusammenarbeit mit der Trump-Administration



Das börsenkotierte Unternehmen Lifewatch wird nach erfolgreichem

Turnaround in die USA verkauft. Lifewatch CEO, Dr. Stephan Rietiker,

berichtet aus erster Hand über das Übernahmeverfahren in einem

derzeit schwierigen und unsicheren politischen Wirtschaftsumfeld,

sowie über die Zusammenarbeit mit der Administration Trump. Seine

Analyse beleuchtet auch die gegenwärtige juristische Situation für

Unternehmen aus der Schweiz (Minder), welche Firmen- oder Firmenteile

in die USA verkaufen möchten.



Weitere Themen: Komplexe Litigation-Prozesse für Schweizer Firmen

in den USA, sowie Lehren für den Schweizer Wirtschaftsstandort aus

dem digitalen Wirtschaftsumfeld in Nordamerika.



Dr. Stephan Rietiker, Arzt und erfahrener CEO ist

schweizerisch-amerikanischer Doppelbürger und in den USA geboren. Er

verfügt über fundierte Erfahrungen in der Leitung von nationalen und

internationalen Konzernen und Gesellschaften in der Schweiz und den

USA. Bereits als CEO von Sulzer Medica führte er das Unternehmen

durch einen aufsehenerregenden Litigation-Prozess an den

U.S.-Gerichten. Er zählt zu den wenigen schweizerischen CEO's, welche

über fundierte und aktuelle Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit der

neuen amerikanischen Regierung verfügen.



Wir bitten Sie, sich für dieses Mediengespräch anzumelden.

senden Sie uns dazu einfach eine eMail (kaempf@kmespartner.com) mit

Ihren Angaben. Besten Dank.



