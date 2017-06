BTL Group ist ein kanadisches Startup-Unternehmen, das die Blockchain-Plattform Interbit entwickelt.Interbit ist keine öffentliche Plattform wie z.B. die Plattform von Bitcoin, sondern ist speziellfür Unternehmen der Finanzindustrie ausgerichtet, um eine bekannte Anzahl an Unternehmenmiteinander zu vernetzen und Komplexität und Kosten zu reduzieren.Doch lassen Sie mich erst die zugrundeliegende Technik erklären...Blockchain ist ein System, das es vereinfacht, Peer to peer-Transaktionen abzuwickeln.Bitcoin ist eine große Sache, doch was liegt dieser technologischen Erfindung zugrunde?Erstmal ist ein Bitcoin nichts anderes als eine Datei,ein Bitcoin ist quasi nichts ohne die zugrundeliegende Technologie dahinter.Diese benannte Technologie ist die Blockchain-Technik.Sie ermöglicht es, überhaupt mit Bitcoins sicher und anonym zu hand...

Den vollständigen Artikel lesen ...