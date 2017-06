NEW YORK (dpa-AFX) - Untermauerte Aussichten auf eine weitere geldpolitische Straffung in den USA haben dem US-Dollar am Montag Rückenwind verliehen. Der Kurs des Euro geriet im Gegenzug unter Druck und fiel im New Yorker Handel auf zuletzt 1,1147 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1199 (Freitag: 1,1167) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8929 (0,8955) Euro gekostet.

Mit William Dudley äußerte sich einer der führenden US-Notenbanker positiv zur Wirtschaft in den USA. Das Niveau an Zuversicht sei derzeit "sehr, sehr hoch" und die wirtschaftliche Expansion werde voraussichtlich noch lange anhalten, sagte Dudley.

Jüngst hatte die von der US-Notenbank Fed in Aussicht gestellte weitere Straffung der Geldpolitik die Investoren nicht sonderlich beeindruckt. An den Finanzmärkten seien für absehbare Zeit weniger weitere Zinserhöhungen eingepreist als von der Fed indirekt in Aussicht gestellt, schrieb Analystin Michala Marcussen von der französischen Bank Societe Generale in einer Studie./mis/tos/he

