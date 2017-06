Morgan Stanley hebt Eon auf 'Overweight' - Kursziel 10,30 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 10,30 Euro angehoben. Die Papiere von RWE und der Eon-Abspaltung Uniper seien zuletzt besonders gut gelaufen, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Montag. Nun sei es aber an der Zeit, sich auf die Eon-Aktie zu konzentrieren. Dank Schuldenabbau und Kostensenkungen könnte der Energiekonzern in puncto Free Cashflow und Dividenden positiv überraschen.

Morgan Stanley senkt RWE auf 'Equal-weight' - Ziel 20,40 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat RWE nach dem zuletzt starken Kursverlauf von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Die Bewertung der Versorgerpapiere sei inzwischen recht üppig, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Branchenstudie vom Montag. Er hob sein Kursziel von 18,00 auf 20,40 Euro an, signalisiert damit aber kaum noch Kurspotenzial.

DZ Bank hebt ElringKlinger auf 'Kaufen' - Fairer Wert 19 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktie des Autozulieferers ElringKlinger von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 19 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche erscheine ihm überzogen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Montag.

National-Bank startet TAG Immobilien mit 'Halten'

ESSEN - Die National-Bank hat TAG Immobilien mit "Halten" und einem Kursziel von 13,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Aufgrund des positiven Umfelds für Wohnimmobilien sei TAG interessant, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer Studie vom Montag. Die Aktie habe sich bislang positiv entwickelt und den Dividendenabschlag nahezu aufgeholt. Da sie aber bereits mit einer Prämie zum Substanzwert notiere und der erwartete Renditeanstieg aufgrund der Zinssensibilität des Sektors kursbelastend wirke, sollten Anleger auf einen besseren Einstiegszeitpunkt warten.

UBS senkt Ziel für Munich Re auf 170 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 172 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts erneut enttäuschender Preise bei den Erneuerungsrunden im Juni reduzierten die Analysten ihre Gewinnschätzungen für 2018 und danach, wie aus einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie hervorgeht.

Independent Research senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 154 auf 147 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier reduzierte in einer Studie vom Montag seine Prognosen für die Wolfsburger. Die Herausforderungen für die Automobil-Industrie, etwa mit Blick auf Elektrifizierung, Digitalisierung und autonomes Fahren, seien so hoch wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr.

JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 15,50 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 14,00 auf 15,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die Ticketpreis-Entwicklung bei der Fluggesellschaft stütze die Kursrally in diesem Jahr, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Montag. Mit Blick auf die ungewisse operative Entwicklung im zweiten Halbjahr bleibe er aber vorsichtig.

Barclays hebt Ziel für United Internet auf 70 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 55 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Maurice Patrick unterstrich in einer Studie vom Montag die hohen Synergieeffekte und das Wertsteigerungspotenzial der angekündigten Übernahme des Mobilfunkanbieters Drillisch.

Morgan Stanley hebt Ziel für Uniper auf 19,70 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Uniper von 16,50 auf 19,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Eon-Abspaltung sei zuletzt zwar gut gelaufen, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Branchenstudie vom Montag. Der Kraftwerksbetreiber dürfte aber auch weiterhin positive Nachrichten produzieren. In puncto Free Cashflow bleibe Uniper die interessanteste Aktie im Sektor.

Goldman hebt Ziel für Lanxess auf 71 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns Lanxess von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Stephen Benson passte seine Schätzungen laut einer Studie vom Montag an buchhalterische Änderungen mit Blick auf das Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco und die unerwartet früh abgeschlossene Akquisition von Chemtura an.

