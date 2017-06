Die IBC gibt heute die Shortlist für die IBC2017 Innovation Awards bekannt. Aus einem großen Innovationsspektrum der Branchen für elektronische Medien, Unterhaltung und Technologie begutachtete die internationale Jury eine Reihe überzeugender Beiträge und einigte sich auf elf Finalisten aus der ganzen Welt, die alle ganz unterschiedliche Lösungen anbieten.

Die Shortlist umfasst die gesamte Bandbreite, von einem wichtigen Fußballfinale bis zu E-Sports, von virtuellen Studios bis zu Vertriebskanal-Marketing, von umfassenden mobilen OTT-Inhalten bis zur nahtlosen Inhaltsbereitstellung in Hochgeschwindigkeitszügen. Auf der IBC-Preisverleihung am Sonntag, dem 17. September, werden Vertreter aus Toronto, Singapur, Großbritannien, Indien, Spanien und den USA die Bühne betreten.

Für 2017, das 50.Jubiläumsjahr der IBC, wurden die Kategorien der Innovation Awards aktualisiert, um dem sich wandelnden Branchenumfeld Rechnung zu tragen und darauf zu reagieren. Drei Auszeichnungen werden für die innovativsten Projekte in den Bereichen Content Creation, Content Distribution und Content Everywhere vergeben. Nicht geändert hat sich der Schwerpunkt auf kollaborativer Arbeit, um eine reale Herausforderung zu meistern, und nicht nur Technologiepartner können Trophäen mitnehmen, sondern auch die Rundfunkanbieter, Medienunternehmen und Dienstanbieter, die das Projekt in Auftrag gegeben haben.

"Ich war über die Quantität, insbesondere aber über die Qualität der Beiträge in diesem Jahr erstaunt", sagte Michael Lumley, Vorsitzender der Jury. "Es waren intensive Diskussionen erforderlich, um sich auf die elf Finalisten zu einigen es war eine sehr schwierige Aufgabe und es gab viele auszeichnete Projekte, die es nicht auf die Shortlist schafften, den Einzug aber nur ganz knapp verpasst haben."

"Die internationale Bandbreite der Finalisten von 2017 spiegelt die globale Reichweite der IBC und die weltweite Bedeutung dieser höchst begehrten Auszeichnungen wider", ergänzte Lumley. "Ich freue mich darauf, allen Finalisten zu gratulieren und die Bekanntgabe der Gewinner auf der IBC am Sonntagabend zu hören."

Content Creation drei Finalisten

ITV in Großbritannien kam für sein Project Phoenix in die engere Auswahl. Der Fernsehsender musste ein System entwickeln, das die Produktion von Promos und Trailern von der Beauftragung bis zur Übertragung verwaltet. Das Ergebnis ist, das jeden Monat mehr als 1.000 Marketing-Elemente geschaffen werden, wobei die gesamte Versionierung automatisch erfolgt. Technologiepartner neben ITV waren 100 Shapes, Cantemo, Codemill, NMR, Pixel Power und Vidispine.

Content Distribution vier Finalisten

Arena Television ist ein Anbieter von Übertragungswagen aus Großbritannien, der die Branche in Europa mit seinem ersten, komplett auf IP-basierenden Wagen angeführt hat. Er wird regelmäßig für die Ultra-HD-Berichterstattung in 4k-Auflösung von BT Sport über die englische Premier League in Anspruch genommen. Technologiepartner dieses bahnbrechenden Wagens (und eines zweiten Wagens, der inzwischen ebenfalls in Betrieb ist), waren Cisco, Grass Valley, Lawo und Videlio Video Solutions.

Das niederländische Medienunternehmen DMC hat sich von einem Sendezentrum in einen umfassenden Medienlogistikdienst verwandelt. In diesem Zusammenhang ist es auf eine vollständig virtualisierte, private Sende-Cloud migriert, die den Kunden von DMC das Asset-Management sowie die Verlags- und Verbreitungsdienstleistungen anbietet, die sie benötigen, und internationale Inhaltseigner mit 700 Millionen europäischen Zuschauern verbindet. Die neue Plattform wurde mit Cisco, Equinix, Pebble Beach Systems, Red Hat, Super Micro und VMware entwickelt.

Content Everywhere vier Finalisten

BT Sport war Host-Broadcaster des Champions-League-Finales 2017 in Cardiff (Wales) und hat sich sehr dafür eingesetzt, möglichst viele Menschen auf vielfältige Weise einzubeziehen. Separate Wagen berichteten über das Spiel in HD und in 4k Ultra HD mit Dolby Atmos Sound. Dazu wurde der Arena-Wagen eingesetzt, der für die "Content Distribution"-Auszeichnung ausgewählt wurde. Ein einzigartiger VR-Betrieb mit 12 Kameras ermöglichte 360-Grad-Bilder, einschließlich In-Vision-Grafik, Live-Wiederholungen und einen separaten Kommentar. Die Inhalte standen allen Plattformen online und als Broadcast zur Verfügung. Technologiepartner waren Dolby, Ericsson, Moov, SAM, Sony, Telegenic und Timeline.

Preisverleihung der IBC2017

Die Gewinner dieser drei Auszeichnungen werden auf der Preisverleihung der IBC2017 am Sonntag, dem 17. September, um 18.30 Uhr im RAI Auditorium bekanntgegeben. Special-Guest-Gastgeberin des Abends ist die Wissenschaftlerin und Moderatorin Dr. Helen Czerski.

Neben den Innovation Awards findet auf der Preisverleihung zudem die Bekanntgabe des Judges' Prize statt durch das gleiche Gremium aus internationalen Redakteuren und Beratern, das auch über die Innovation Awards entschieden hat. Eine weitere Auszeichnung, die während der Preisverleihung vergeben wird, ist der IBC International Honour for Excellence, die höchste von der IBC verliehene Auszeichnung.

Die Preisverleihung ist für alle IBC-Teilnehmer kostenlos.

