Bad Marienberg - Die Aktionäre der EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94/ WKN A0V9L9, General Standard) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2015/2016 (1. November 2015 bis 31. Oktober 2016) in Höhe von 0,20 Euro je Aktie beschlossen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...