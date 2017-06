Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta001/20.06.2017/00:08) - Der Aufsichtsrat der Management Trust Holding AG hat am 19.6.2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016/17 festgestellt. Die Management Trust Holding AG weist für den Konzern für 2016/17 einen Umsatz von Eur 772,8 Mio. (Vorjahr Eur 776,8 Mio.) und ein Jahresergebnis von Eur 21,3 Mio. (Vorjahr Eur 15,2 Mio.) aus.



