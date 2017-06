Erster Nonstop-Service zwischen einer Stadt in der Mitte Chinas und der US-Finanzhauptstadt



Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines verkündete am 19. Juni 2017, dass sie am 20. Oktober 2017 einen Nonstop-Service zwischen der chinesischen Stadt Chongqing und New York starten werden, womit der erste Nonstop-Service zwischen einer Stadt im Westen Chinas und New York angeboten wird. Pu Ming, Vize-President von Hainan Airlines äußerte sich hierzu: "Hainan Airlines startete am 21. März 2017 einen Nonstop-Service zwischen Chongqing und Los Angeles und schaffte damit die erste Nonstop-Verbindung zwischen Chongqing und Nordamerika. Der neue Service zwischen Chongqing und New York ist die 13. Direktverbindung von Hainan Airlines nach Nordamerika. Mithilfe des neuen Service können Fluggäste von Hainan Airlines auf direktem Weg von Chongqing an beide US-Küsten, die Ost- und Westküste, fliegen. Die Eröffnung der neuen Flugverbindung soll den Austausch und die Zusammenarbeit der beiden Länder in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Politik deutlich ankurbeln und die internationale Bedeutung von Chongqing als wichtiges Luftfahrt-Drehkreuz weiter stärken."



Ab 20. Oktober werden zweimal pro Woche Hin- und Rückflüge angeboten. Hinflüge starten mittwochs und freitags um 22:00 Uhr (Peking-Zeit) vom Chongqing Jiangbei International Airport und landen am nächsten Tag 12:50 Uhr (EST) am John F. Kennedy International Airport. Rückflüge finden donnerstags und samstags 2:50 Uhr (EST) vom John F. Kennedy International Airport statt, mit Landung am folgenden Tag 6:35 Uhr (Peking-Zeit) am Chongqing Jiangbei International Airport.



Flugzeiten für Chongqing-New York von Hainan Airlines (alle Zeitangaben sind Ortszeiten):



Flugnummer Flugzeug Strecke Terminal Abfahrtszeit Ankunftszeit Terminal HU415 B787 Mittwoch, Chongqing 22:00 Uhr 12:50 Uhr +1 New York Freitag HU416 B787 Donnerstag, New York 2:50 Uhr 6:35 Uhr +1 Chongqing Samstag



Die genauen Flugzeiten können Sie auf der offiziellen Website von Hainan Airlines überprüfen.



Pressekontakt: Ying Wang +86-089866739679 ying_wang10@hnair.com