Erneut sind bei einem Bootsunglück im Mittelmeer Flüchtlinge ums Leben gekommen. Vier Männer überlebten - und berichteten den italienischen Behörden, wie es zu dem Unglück gekommen war.

Bei einem neuen Flüchtlingsunglück im Mittelmeer könnten nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 120 Menschen ums Leben gekommen sein. Überlebende hätten bei der Ankunft in Palermo auf Sizilien von möglicherweise 126 Toten berichtet, schrieb IOM-Sprecher Flavio di Giacomo am Montag auf Twitter. Am Wochenende waren bei zahlreichen Operationen tausende Migranten von seeuntüchtigen Booten geborgen worden.

Vier Überlebende hätten erzählt, dass Schlepper ihnen den Motor des Bootes gestohlen hätten, so der IOM-Sprecher laut italienischer Medien. Darauf sei das Schlauchboot mitsamt der Menschen gesunken.

Di Giacome erklärte, die Überlebenden seien in Sizilien angehört worden, nachdem ein Schiff der italienischen Küstenwache ...

