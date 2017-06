Verbindung mit 2,5-mal so vielen neuen Systemen als bei der Konkurrenz

2,5-faches Wachstum bei EDR InfiniBand Solutions in sechs Monaten

Beschleunigung des schnellsten Supercomputers der Welt

1,7-mal höhere Rendite für Petascale-Plattformen

Mellanox Technologies, Ltd. (NASDAQ: MLNX), ein führender Anbieter von durchgängigen Verbindungslösungen für Server und Speichersysteme von Rechenzentren, hat heute bekannt gegeben, dass mit InfiniBand-Lösungen die Mehrzahl der im Jahr 2017 neu bereitgestellten TOP500-Systeme, zweieinhalbmal so viele Systeme als mit OmniPath und fast dreimal so viele als mit anderen proprietären Verbindungsprodukten beschleunigt werden. Mit InfiniBand werden 60 Prozent sämtlicher HPC-Systeme auf der Liste und 48 Prozent der Petaflop-Infrastrukturen beschleunigt eine Steigerung gegenüber den auf der TOP500-Liste für November 2016 ausgewiesenen 45 Prozent. Außerdem werden weltweit führende Plattformen für künstliche Intelligenz und Deep Learning über InfiniBand-Lösungen verbunden, darunter die neu gelistete Plattform von Facebook. Das beweist die starke Resonanz von InfiniBand und den führenden Marktanteil der Lösung im Bereich Hochleistungsrechnen und künstliche Intelligenz. Mellanox sorgt weiterhin für Verbindungen mit dem schnellsten Supercomputer auf der Liste und liefert höchste Skalierbarkeit, Leistung und Effizienz. Mellanox-Ethernet-Lösungen verbinden außerdem mehrere der 10-Gigabit-Ethernet-Systeme, alle 40-Gigabit-Ethernet-Systeme und das erste 100-Gigabit-Ethernet-System.

"Durch die Entlastungsvorteile mit In-Networking-Computing von InfiniBand erhält man höchste Anwendungsleistung, Skalierbarkeit und Stabilität. Die Nutzer können so die Rendite ihrer Rechenzentren maximieren. In nur sechs Monaten hat sich die Zahl der EDR-InfiniBand-Systeme auf der TOP500-Liste mehr als verdoppelt, und InfiniBand wurde im Vergleich zu einem proprietären Angebot von viel mehr Endnutzern ausgewählt und konnte so seinen Marktanteil halten. Außerdem steigt die Resonanz von InfiniBand auf Plattformen für künstliche Intelligenz und Deep Learning, und es wird zur naheliegenden Wahl für diese Lösungen", sagte Eyal Waldman, Präsident und CEO von Mellanox Technologies. "Wir freuen uns zudem, dass mehr von unseren 10-, 40- und 100G-Ethernet-Lösungen auf der TOP500-Liste erscheinen und infolgedessen 192 Systeme Verbindungslösungen von Mellanox nutzen. Schließlich haben wir vor, unsere HDR-InfiniBand-Lösungen der nächsten Generation mit 200 Gbit/s noch in diesem Jahr freizugeben und den technischen Vorsprung von Mellanox für Hochleistungsrechner, Cloud-, Web2.0-, Datenbank-, Deep-Learning- sowie Rechen- und Speicherplattformen weiter zu vergrößern."

Auf der TOP500-Liste, die zweimal im Jahr veröffentlicht wird und unter www.top500.org öffentlich einsehbar ist, werden die nach dem Linpack-Bewertungssystem leistungsstärksten Computersysteme der Welt aufgeführt. Schlüsselpunkte dieser Liste sind unter anderem:

Mellanox beschleunigt den schnellsten Supercomputer auf der Liste

InfiniBand war die in der ersten Jahreshälfte 2017 am häufigsten genutzte HPC-Verbindung und verbindet 2,5-mal mehr neue Endnutzerprojekte als OmniPath und 3-mal mehr als andere proprietäre Produkte

Mellanox verbindet fast 39 Prozent sämtlicher TOP500-Systeme (192 Systeme, InfiniBand und Ethernet)

InfiniBand verbindet 36 Prozent sämtlicher TOP500-Systeme (179 Systeme)

InfiniBand verbindet 60 Prozent der HPC-Systeme auf der TOP500-Liste

Mit InfiniBand werden 48 Prozent der Petascale-Systeme beschleunigt

Die Zahl der EDR-InfiniBand-Installationen ist in sechs Monaten um das 2,5-Fache gestiegen

InfiniBand bietet im Vergleich zu OmniPath eine 1,7-mal höhere Systemeffizienz für Petascale-Systeme

Mellanox verbindet alle 40G-Ethernet-Systeme

Mellanox verbindet das erste 100G-Ethernet-System auf der Liste

InfiniBand ist die am häufigsten genutzte Verbindung auf der TOP500-Liste für TOP100-, TOP200- und TOP300-Systeme

InfiniBand ist die bevorzugte Verbindung für künstliche Intelligenz und Deep-Learning-Systeme

Lösungen von Mellanox ermöglichen höchste Renditen für maschinelles Lernen, Hochleistungsrechner, Cloud-, Speicher-, Big-Data- und weitere Anwendungen

Eine detaillierte Ansicht der TOP500-Liste finden Sie hier: TOP500

Besuchen Sie Mellanox Technologies auf der ISC High Performance 17 (18. bis 22. Juni)

Besuchen Sie Mellanox Technologies auf der ISC High Performance 17 (Stand-Nr. E-911). Dort erfahren Sie mehr über die neuen 200G-HDR-InfiniBand-Lösungen und können sich die gesamte Bandbreite der hochleistungsfähigen InfiniBand- und Ethernet-Komplettlösungen von Mellanox ansehen.

Weitere Informationen über den Stand und die Vorträge von Mellanox auf der ISC High Performance 17 finden Sie hier: http://www.mellanox.com/isc17/.

Weiterführende Quellen:

Mehr über die Produkte und Lösungen von Mellanox erfahren Sie hier: www.mellanox.com

Über Mellanox

Mellanox Technologies (NASDAQ: MLNX) ist ein führender Anbieter von durchgängigen Ethernet- und intelligenten InfiniBand-Verbindungslösungen und entsprechenden Dienstleistungen für Server-, Speicher- und hyperkonvergente Infrastruktur. Die intelligenten Verbindungslösungen von Mellanox steigern die Effizienz von Rechenzentren durch Bereitstellung des höchsten Durchsatzes und der geringsten Latenz, wodurch Daten schneller zu Anwendungen gelangen und Systemleistungen erhöht werden können. Mellanox bietet eine Auswahl an leistungsstarken Lösungen: Netzwerk- und Multicore-Prozessoren, Netzwerkadapter, Schalter, Kabel, Software und Silizium zur Beschleunigung der Laufzeit von Anwendungen und zur Maximierung der Geschäftsergebnisse in einem breiten Marktspektrum von Hochleistungsrechnern über Rechenzentren von Großunternehmen bis hin zu Web2.0-, Cloud-, Speicher-, Netzwerksicherheit-, Telekommunikations- und Finanzdienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mellanox.com.

Anmerkung: Mellanox ist eine eingetragene Marke von Mellanox Technologies, Ltd. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

