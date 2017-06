DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wahl in Frankreich:

"Macron will beweisen, dass er die Kraft hat, ein "Europa, das schützt", aufzubauen. Gemeint ist: ein Europa, in dem es kein soziales Dumping mehr gibt, kein Franzose mehr seinen Job verliert, weil billigere Arbeitskräfte aus anderen EU-Ländern ihn verdrängen. Rabiat hat der Präsident vergangene Woche die Ellenbogen ausgefahren und in Brüssel einen Kompromiss zu Fall gebracht, der für die Reform der sogenannten "Entsenderichtlinie" verhandelt worden war. Dabei geht es um das Recht eines Arbeitnehmers, in einem anderen EU-Land zu arbeiten, ohne seine eigene Sozialversicherung aufgeben zu müssen. Viele osteuropäische Länder profitieren davon, die der überlegenen Kraft der stärker entwickelten Länder anders nicht standhalten können."/zz/DP/jha

