FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 20. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:00 USA: Rede von Fed's Evans in New York 07:45 CH: Seco Konjunkturprognose 06/17 08:00 D: Erzeugerpreise 05/17 08:00 GB: Wolseley Q3 Trading Update 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 04/17 10:00 D: ifo Pk zur Konjunkturprognose 2017/18 10:00 D: Wirecard Hauptversammlung, München 10:30 D: Singulus Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D: Cancom Hauptversammlung, München 11:00 D: Dr. Oetker Jahres-Pk, Bielefeld 14:00 D: Krones Hauptversammlung, Neutraubling 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Vonovia Capital Markets Day (bis 20.6.), Bochum D: Zalando Capital Markets Day, Berlin USA: Adobe Q2-Zahlen USA: FedEx Q4-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Tag der Deutschen Industrie, Berlin 10:30 h Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 12:45 h Rede SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 13:10 h Rede Grünen-Vorsitzender Cem Özdemir 13:30 h Rede Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, (CSU) 13:55 h Rede FDP-Chef Christian Lindner 16:10 h Schlusswort von BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang 09:00 EU: EU-Ministertreffen zur Gipfelvorbereitung und zu allgemeinen Angelegenheiten. Im Anschluss an das Treffen in 28er-Runde soll es ab 1430 in 27er-Runde um den Stand der Brexit-Verhandlungen und die Verlegung der derzeit im Vereinigten Königreich ansässigen EU-Agenturen gehen. 10.30 D: Pk Maschinenbauverband VDMA zu den Geschäftsaussichten für Robotik und Automation 2017 10:30 D: Medientag des Versicherungskonzerns Talanx zum Thema Digitalisierung F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.) 10:45 D: DIW Vortrag "Internationale Finanzmarktregulierung ohne Hegemon" mit Hegemon Prof. Hans-Helmut Kotz |Programmdirektor des SAFE Policy Centers der Goethe Universität Frankfurt 13:00 D: Pk SPD zu Abschlussbericht des Bundestags-Untersuchungsausschusses zu sogenannten Cum-Ex-Geschäften von Banken D: Daimler legt Grundstein für ein Auto-Werk bei Moskau Es ist das erste Werk des Stuttgarter Premiumherstellers in Russland.

