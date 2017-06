FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 26. Juni:

DIENSTAG, DEN 20. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:00 USA: Rede von Fed's Evans in New York

07:45 CH: Seco Konjunkturprognose 06/17 08:00 D: Erzeugerpreise 05/17 08:00 GB: Wolseley Q3 Trading Update 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 04/17 10:00 D: ifo Pk zur Konjunkturprognose 2017/18 10:00 D: Wirecard Hauptversammlung, München 10:30 D: Singulus Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D: Cancom Hauptversammlung, München 11:00 D: Dr. Oetker Jahres-Pk, Bielefeld 14:00 D: Krones Hauptversammlung, Neutraubling 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Vonovia Capital Markets Day (bis 20.6.), Bochum D: Zalando Capital Markets Day, Berlin USA: Adobe Q2-Zahlen USA: FedEx Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Tag der Deutschen Industrie, Berlin 10:30 h Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 12:45 h Rede SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 13:10 h Rede Grünen-Vorsitzender Cem Özdemir 13:30 h Rede Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, (CSU) 13:55 h Rede FDP-Chef Christian Lindner 16:10 h Schlusswort von BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang 09:00 EU: EU-Ministertreffen zur Gipfelvorbereitung und zu allgemeinen Angelegenheiten. Im Anschluss an das Treffen in 28er-Runde soll es ab 1430 in 27er-Runde um den Stand der Brexit-Verhandlungen und die Verlegung der derzeit im Vereinigten Königreich ansässigen EU-Agenturen gehen. 10.30 D: Pk Maschinenbauverband VDMA zu den Geschäftsaussichten für Robotik und Automation 2017 10:30 D: Medientag des Versicherungskonzerns Talanx zum Thema Digitalisierung F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.) 10:45 D: DIW Vortrag "Internationale Finanzmarktregulierung ohne Hegemon" mit Hegemon Prof. Hans-Helmut Kotz |Programmdirektor des SAFE Policy Centers der Goethe Universität Frankfurt 13:00 D: Pk SPD zu Abschlussbericht des Bundestags-Untersuchungsausschusses zu sogenannten Cum-Ex-Geschäften von Banken D: Daimler legt Grundstein für ein Auto-Werk bei Moskau Es ist das erste Werk des Stuttgarter Premiumherstellers in Russland.

MITTWOCH, DEN 21. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 26.727.4.17

10:00 D: Tele Columbus Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: HHLA Hauptversammlung, Hamburg 10:30 NL: Qiagen Hauptversammlung, Venlo 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR

16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 05/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 22:00 USA: Oracle Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE F: Airbus Investorentreffen S: SAS Q1-Zahlen

EU: EZB-Ratssitzung - bis 22.6.17 (ohne Beschlüsse)

SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Tag der Immobilienwirtschaft des Zentralen Immobilienausschusses u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD), Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), FDP-Chef Christian Lindner, Berlin 09:00 D: Pk Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften zum Thema "Chinesische Investoren im deutschen Mittelstand", Berlin 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 10:00 D: Mediengespräch Bank Julius Bär zu den Themen Konjunktur und Aktienmarktentwicklung. Mit David Kohl, Chefvolkswirt Deutschland, sowie Lutz Welge, Leiter Portfolio Management. Frankfurt 10:30 D: Pk Commerzbank-Initiative mittelständischer Unternehmen und Führungskräfte zur Auswertung einer Studie über Unternehmerperspektiven unter dem Motto "Next Generation: neues Denken für die Wirtschaft", Magdeburg 11:00 D: Pk Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) zur Studie 2017 über die Entwicklung von Kurier-, Express- und Paketsendungen (KEP) 15:00 D: Pk der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) "Biokraftstoffe: Verbrannt oder Verkannt?", Berlin 18:30 D: Rede Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei Konferenz "Deutscher Corporate Governance Kodex". Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex stellt Regeln für gute Unternehmensführung auf. D: Pk Creditreform zu Insolvenzen in Deutschland, Düsseldorf D: BDEW Kongress 2017 (bis 22.06.), Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft D: Beginn der neuen Medizintechnik-Messe "MT-Connect" (bis 22.06.), Nürnberg F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.)

DONNERSTAG, DEN 22. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 08:45 F: Geschäftsklima 06/17 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 10:00 D: Patrizia Immobilien Hauptversammlung, Augsburg

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: FHFA-Index 04/17 16:00 USA: Frühindikator 05/17

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 06/17 (vorab) 16:00 USA: Rede von Fed's Powell in Washington

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 06/17 D: Raiffeisen Bank International Hauptversammlung EU: Abschluss EZB-Ratssitzung (ohne Beschlüsse) USA: Bed Bath & Beyond Q1-Zahlen USA: Fed's Ergebnisse des Banken-Stresstests nach Dodd-Frank Act, Washington

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pressegespräch Deutsches Institut für Altersvorsorge zur Studie "Altersarmut - heute und in der Zukunft", Berlin 10:30 D: Einweihung eines neuen Aufzugsystems von Thyssenkrupp Elevator bei dem sich mehrere Kabinen im gleichen Schacht vertikal und horizontal zueinander bewegen können, Rottweil 11:30 D: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Metro-Aufspaltung D: 20. dbAccess-Konferenz der Deutschen Bank (bis 23.6.17), Berlin u.a. mit CEO Cryan 12:30 D: Pk zur Jahrestagung des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PkV), Berlin 13:00 D: 9. Wohnungsbau-Tag 2017 10:30 h Pk mit Präsentation einer Prognos-Studie zum "Wohnraum-Bedarf in Deutschland und den regionalen Wohnungsmärkten", u.a. von Mieterbund, IG BAU, GdW, BFW und ZDB 13:00 D: Pk ifo Institut Dresden zur Konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen 2017/2018, Dresden 13:00 D: Pk des Betriebsrats zu einer Betriebsversammlung der europäischen Stahlsparte von Thyssenkrupp, Duisburg 15:00 EU: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel (bis 23.06.) Themen für Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen sind unter anderem Migration, Sicherheit, Verteidigung und Wachstum. Der Brexit soll in einer Runde ohne Großbritannien besprochen werden. Pressekonferenzen für 18:30 h geplant 15:30 D: Pressekonferenz nach der Sitzung des Stabilitätsrates von Bund und Ländern 16:00 D: Podiumsdiskussion zum "Grünbuch Alternde Gesellschaft - Wie das Neue Altern unsere Gesellschaft verändert" des Forschungsinstituts Population Europe, Berlin 16:30 D: Gesprächsforum der Deutschen Bank "Global, flexibel, digital - die Zukunft des Arbeitens. Impulse aus der G20-Konferenz", Berlin 17:00 h Rede Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) 17:15 h Podiumsdiskussion, u.a. mit DGB-Chef Reiner Hoffmann und Andrea Nahles D: Verlängerte Annahmefrist für Stada-Aktionäre läuft aus 67,5 Prozent der Aktionäre des Arzneimittelherstellers müssen dem Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven bis Fristende zugestimmt haben, sonst scheitert der Verkauf. D: Internet-Konferenz NOAH Berlin u.a. mit Siemens-Aufsichtsratschef

Gerhard Cromme, Metro-Chef Olaf Koch, Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer

D: Luxury Business Day - Konferenz der Luxusgüterbranche, München D: BDEW Kongress 2017 (bis 22.06.), Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft D: Fortsetzung der neuen Medizintechnik-Messe "MT-Connect" (bis 22.06.), Nürnberg F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.)

FREITAG, DEN 23. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 NL: BIP Q1/17 (endgültig) 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 05/17 08:45 F: BIP Q1/17 (endgültig) 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 06/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/17 (1. Veröffentlichung)

10:00 I: Industrieaufträge 04/17 10:30 A: Strabag Hauptversammlung, Wien 11:00 D: Frosta AG Hauptversammlung 13:00 CDN: Blackberry Q1-Zahlen 15:00 B: Geschäftsklima 06/17

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Service 06/17 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 05/17 17:15 USA: Rede von Fed's Bullard in Nashville 18:40 USA: Rede von Fed's Mester in Cleveland 20:15 USA: Rede von Fed's Powell in Chicago

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Zumtobel Jahreszahlen CH: Schmolz+Bickenbach Capital Markets & Media Day GB: Go-Ahead Group Pre-close Trading Update

EU: Moody's Ratingergebnis Österreich, Frankreich, Deutschland,

Griechenland, USA EU: Fitch Ratingergebnis Belgien

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Kongress "Transformation der Automobilindustrie durch E-Mobilität und Digitalisierung". Wissenschaftler, Unternehmensvertreter der Automobilindustrie und der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) diskutieren, wer von den neuen Möglichkeiten in der Automobilindustrie profitiert und welche Aufgaben für die Unternehmen damit verbunden sind. 10:00 D: Pressefrühstück zum US-Immobilienmarkt, Frankfurt CBRE Experten aus den USA und Deutschland diskutieren die neusten Entwicklungen in den USA. Teilnehmer: Spencer Levy (Americas Head of Research bei CBRE in den USA), Peter Schreppel (Head of International Investment bei CBRE in Deutschland), Jan Linsin (Head of Research bei CBRE in Deutschland) 11:55 D: Bundestag debattiert über Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zu sogenannten Cum-Ex-Geschäften. 12:30 EU: Abschluss-Pk Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel D: Abschluss der Internet-Konferenz NOAH Berlin u.a. mit Springer-Chef Mathias Döpfner, Zalando-Chef Robert Gentz, Berlin F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.)

SAMSTAG, DEN 24. JUNI 2017

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) Jahresbericht

MONTAG, DEN 26. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 15./16.6. 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 06/17 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 05/17 (vorläufig)

14:30 USA: CFNA-Index 05/17 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 05/17

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 10:00 D: Tui-Reisekonzern stellt Trends und Neuheiten fürs Winterprogramm vor Tui-Deutschland-Chef Sebastian Ebel präsentiert gemeinsam mit Touristik-Geschäftsführer Marek Andryszak die Neuheiten des touristischen Reisewinters vor. 10:30 D: Pk Allianz: "Die Stimmungslage in Deutschland und Frankreich vor den nationalen Wahlen 2017" mit Michael Heise, Chefvolkswirt Allianz und Ludovic Subran, stellvertretender Chefvolkswirt der Allianz SE und Chefvolkswirt Euler Hermes in Paris 14:00 D: Konferenz Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Verband der Automobilindustrie (VDA) und ESMT Berlin zu "Freihandel versus Protektionismus: Welche Regeln braucht die Globalisierung", u.a. mit ESMT-Präsident Jörg Rocholl, BDI-Präsident Dietr Kempf, DGB-Chef Reiner Hoffmann und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) 18:30 D: Notenbanktagung der Europäischen Zentralbank (EZB) (bis 28.06.) EU: Treffen der EU-Energieminister, Luxemburg EU: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie, Luxemburg USA: US-Präsident Donald Trump empfängt Indiens Ministerpräsidenten Narenga Modi im Weißen Haus

