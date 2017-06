Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweit führende Anbieter von innovativen Produkten und Lösungen für die Videoüberwachung, hat auf der IFSEC 2017 sein neues Integration Partner Program vorgestellt, um sein Partnernetzwerk in den Bereichen Kollaboration, Integration und Geschäftsentwicklung auszuweiten.



Das Integration Partner Program soll Partnern Zugang zu einer Fülle technischer und kommerzieller Ressourcen verschaffen. Es gibt zwei Partnerstufen: Integrated Partner und Premium Partner. Durch die globalen Kommunikationskanäle von Hikvision wird kompatiblen Lösungen von Drittherstellern eine strategische Vermarktungs- und Vertriebsreichweite angeboten.



Tools & Leistungen des Programms



Partner, die sich dem Integration Partner Program anschließen, erhalten Zugang zu einer Fülle technischer und kommerzieller Ressourcen, beispielsweise für Vertrieb & Marketing, technischen Support und Geschäftsentwicklung. Leistungen wie das Integration Checker Tool, Integrations-/Anwendungszertifizierung, SDK-Training, Integrationsunterstützung sowie Beteiligung an Co-Marketing und Veranstaltungen zielen darauf ab, die Expertise, technische Kompetenz und den Branchenfokus der Partner so abzustimmen, dass daraus die besten Lösungen hervorgehen sowie Erfolg und Profitabilität verbessert werden.



Eine effiziente Online-Kommunikation mit den technischen Teams von Hikvision ist integraler Bestandteil des Programms von Hikvision. Daneben werden essenzielle Tools zur Planung erfolgreicher Markteinführungsaktivitäten angeboten.



Online-Partnerportal



Hikvision will im dritten Quartal dieses Jahres sein praktisches Online-Partnerportal vorstellen, um das Programm zu unterstützen. Es bietet eine Plattform für Vertriebshändler, Systemintegratoren und Endbenutzer, die dort kompatible Lösungen finden. Darüber hinaus bietet es einen Überblick der Partnerintegrationen und Status-Updates. Mit dem neuen Portal wird eine reibungslose Online-Kommunikation zwischen Partnern und relevanten Akteuren bei Hikvision für technische und kommerzielle Fragen ermöglicht.



"Mit dem Integration Partner Program öffnen wir eine Tür für unsere Partner, damit sie ihre Expertise ausbauen, ihre Lösungen leistungsfähiger machen und ihre Vertriebsreichweite drastisch ausdehnen können", sagte Adler Wu, Produktdirektor für vertikale Lösungen und Drittsystemintegration. "Die Programme 'Integrated Partner' und 'Premium Partner' unterstützen unsere Partner bei der Entwicklung, Bewerbung und Vermarktung ihrer kompatiblen Lösungen. Letztendlich wollen wir unsere Partner beim Geschäftserfolg unterstützen und sie in die Lage versetzen, ein breiteres Anwendungsspektrum mit zertifizierten Fertiglösungen zu unterstützen, wovon in letzter Instanz die Endbenutzer profitieren."



Hikvision richtet sich mit seiner neuen Partner Program-Initiative an Dienstleister im Bereich der Technologieintegration, die auf Physical Security Information Management, Videomanagementsoftware, Videoanalyse, Gebäudemanagement, Identifikationssysteme, Zugangskontrolle oder Systeme spezialisiert sind, die Videostreams erfordern.



Hikvision lädt interessierte Technologieintegratoren ein, sich auf der IFSEC 2017 auf Stand E800 näher über das Integration Partner Program zu informieren. Hikvision wird auf seinem Stand die Partnerlösungsanwendungen live vorführen und das Integration Partner Program präsentieren.



Informationen zu Hikvision



Hikvision ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Produkten und Lösungen für die Videoüberwachung. Die F&E-Kompetenz von Hikvision sucht in der Branche ihresgleichen. Das Unternehmen entwickelt Kerntechnologien der Audio- und Videocodierung, Videobildverarbeitung und zugehöriger Datenspeicherung sowie zukunftsweisende Technologien wie Cloud Computing, Big Data und Deep Learning weiter. Neben der Sparte Videoüberwachung erstreckt sich die Expertise und langfristige Strategie von Hikvision auf Smart-Home-Technologie, industrielle Automatisierung sowie Fahrzeugelektronik. Hikvision ist dem Kundennutzen verpflichtet und betreibt weltweit 28 regionale Tochtergesellschaften, um eine echte globale Präsenz zu etablieren. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.hikvision.com.



OTS: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119788 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119788.rss2



Pressekontakt: Ada Han Tel.: +86 571 87356120 Fax: +86 571 89935635 hanfei@hikvision.com