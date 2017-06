=== 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Juni) *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj *** 09:15 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Deutschen Industrie, u.a. mit Reden von Bundeskanzlerin Merkel, SPD-Chef Schulz, FDP-Chef Lindner und Verkehrsminister Dobrindt, Berlin 09:15 NL/Fed, Reden von Fed-Gouverneur Fischer (2017 stimmberechtigt im FOMC) und Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht-stimmberechtigt im FOMC; 14:15) bei einer Konferenz der De Nederlandsche Bank (DNB), Amsterdam *** 10:00 DE/PK zur Konjunkturprognose des ifo-Instituts, Berlin 10:00 DE/Wirecard AG, HV, München *** 10:00 EU/Rat für Allgemeine Angelegenheiten, Beratungen über den Stand der Brexit-Verhandlungen und Verlegung von derzeit in Großbritannien ansässigen EU-Agenturen, Luxemburg *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone April 10:30 DE/Singulus Technologies AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/Cancom SE, HV, München 11:20 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Deutschen Kommunalkongress, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/SPD, PK zum "Cum/Ex"-Untersuchungsausschuss, 14:00 PK CDU/CSU zum Abschlussbericht des "Cum/Ex"-Ausschusses, Berlin 14:00 DE/Krones AG, HV, Neutraubling *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -122,30 Mrd USD zuvor: -112,38 Mrd USD 16:00 DE/EZB-Direktor Coeure, Teilnahme an einer Veranstaltung der Global Financial Markets Assocation, Frankfurt 21:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Commonwealth Club, San Francisco ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

June 19, 2017 23:54 ET (03:54 GMT)

