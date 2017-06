FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax winkt am Dienstag einmal mehr eine neue Bestmarke. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,25 Prozent höher auf 12 921 Punkte. Bei 12 921,17 Punkten hatte er am vergangenen Mittwoch seinen bisherigen Rekordstand erreicht.

Der Dax dürfte sich damit der Rekordjagd an der Wall Street anschließen, wo der Dow Jones Industrial und auch der marktbreite S&P-500-Index bereits auf unbekanntes Terrain vorgestoßen sind. Wichtig für die Anlegerstimmung ist aber auch, dass die zuletzt unter Druck geratenen Technologiewerte eine deutliche Erholung schafften.

Die Stabilisierung der Tech-Werte machte sich ebenfalls in Asien bemerkbar. Gemeinsam mit der für den Export günstigen Yen-Schwäche trieb sie den Nikkei auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren./ag/das

