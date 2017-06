Osnabrück (ots) - Zum Weltflüchtlingstag: Afrika-Beauftragter Nooke lobt gestiegenes Engagement afrikanischer Länder



Nooke: "Viele afrikanische Staaten haben ihre Hausaufgaben gemacht" - Afrika-Experte fordert weitere Schritte



Osnabrück. Günter Nooke, Persönlicher Afrika-Beauftragter der Kanzlerin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), lobt anlässlich des Weltflüchtlingstags an diesem Dienstag (20. Juni) das gestiegene Engagement der afrikanischen Staaten. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte Nooke: "Viele Länder in Afrika haben ihre Hausaufgaben in dieser Beziehung gemacht." Ein Beweis sei die Konferenz "G20 - Afrika - Partnerschaft" mit Kanzlerin Angela Merkel vor gerade mal einer Woche in Berlin gewesen: "Hier haben Regierungschefs aus Afrika öffentlich eingestanden, selbst aktiv werden zu müssen, was ein wichtiger erster Schritt war", so Nooke. Dem weitere folgen müssten. "Dinge wie Verlässlichkeit von Entscheidungen, vernünftige Rechtsrahmen, gute Regierungsführung und vor allem die Bekämpfung von Korruption dürfen nicht nur auf dem Papier stehen oder in den Reden der Präsidentschaftskandidaten zu hören sein, sondern müssen auch die Erfahrung sein, die Firmen aus Deutschland oder Europa, die dort investieren wollen, wirklich machen", fordert der Afrika-Beauftragte der Kanzlerin.



Auf die Frage, ob Afrika ein Kontinent der Zukunft ist, sagte Nooke: "Ich mag weder das Wort Krisenkontinent noch den Begriff Kontinent der Chancen. Die Vielfalt dessen, was in Afrika funktioniert und dessen, was nicht funktioniert, ist riesig bei einem so heterogenem Kontinent mit 55 sehr unterschiedlichen Staaten." Die erste Erkenntnis, die auch er erst habe verinnerlichen müssen, als er im April 2010 Afrika-Beauftragter wurde, war: "Afrika ist anders. Und Afrika funktioniert auch anders."



