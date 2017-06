The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0368306871 LUZERN KT 17-29 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A13SWL1 DT.PFBR.BANK MTN.35257 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4P63 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRR9 DZ BANK CLN E.9313 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU6225NAA01 BRIGHTHOUSE FI.17/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU6225NAB83 BRIGHTHOUSE FI.17/47 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1632360100 KOREA DEV.BK 17/18FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1634531344 INTRUM JUSTITIA 17/22REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RQC51 HESSEN SCHA.17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1634532748 INTRUM JUSTITIA 17/24REGS BD01 BON EUR N

CA TA8 XFRA AU000000ISX0 ISIGNTHIS LTD EQ00 EQU EUR N

CA 18LB XFRA SE0010100958 LATOUR INV. B SK-,208325 EQ00 EQU EUR N

CA ALA XFRA US0213461017 ALTABA INC. EQ00 EQU EUR Y

CA RN3N XFRA US0400476075 ARENA PHARMA.NEW DL-,0001 EQ00 EQU EUR N