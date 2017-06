The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ9VBD4 DZ BANK CLN E.8264 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DZ9VBF9 DZ BANK CLN E.8266 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CE85 DZ BANK CLN E.8955 CO FP BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PW70 DEKABANK DGZ CLN.12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PXA5 DEKABANK DGZ CLN.12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PXG2 DEKABANK DGZ CLN.12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1H4E1 DZ BANK STAATEN CLN 10/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JK51 DZ BANK CLN E.8195 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JK69 DZ BANK CLN E.8196 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JK77 DZ BANK CLN E.8197 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JK93 DZ BANK CLN E.8199 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLA1 DZ BANK CLN E.8200 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLS3 DZ BANK CLN E.8213 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLT1 DZ BANK CLN E.8214 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JTM9 DZ BANK CLN E.8362 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2G89 LB.HESS.THR.CARRARA09N/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KKP9 LBBW FLR HPF 11/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US40434CAA36 HSBC USA INC. 14/17 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1JCH5 DZ BANK CLN E.7903 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3VN5 HSH NH ZINSTUFEN 17/11 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2KK1 NORDLB IS.S.1913 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA US40434CAB19 HSBC USA INC. 14/17 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0306772939 BRIT. TELECOM. 07/17 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0434384334 EVN AG 09/17 MTN BD02 BON EUR N