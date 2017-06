The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0935120403 EANDIS 10-17 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE6000183549 AB INBEV 09/17 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA CH0283217328 BQUE CANT.GENEVE 15-17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A1PGNG1 BERLIN, LAND LSA12/17A384 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1Z28Z3 DAIMLER CDA FIN.15/17 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8AJ25 DEKABANK DGZ CLN.12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PXH0 DEKABANK DGZ CLN.12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PXR9 DEKABANK DGZ CLN.12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PXS7 DEKABANK DGZ CLN.12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLN4 DZ BANK CLN E.8209 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLU9 DZ BANK CLN E.8215 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLV7 DZ BANK CLN E.8216 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ359Z4 DZ BANK CLN E.7884 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U741 DZ BANK CLN 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U8C1 DZ BANK CLN E.8243 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VA26 DZ BANK CLN E.8253 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VA42 DZ BANK CLN E.8255 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VA59 DZ BANK CLN E.8256 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VA75 DZ BANK CLN E.8258 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAT2 DZ BANK ITV.E.8244 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAU0 DZ BANK CLN E.8245 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAV8 DZ BANK CLN E.8246 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAX4 DZ BANK CLN E.8248 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VBC6 DZ BANK CLN E.8263 BD00 BON EUR N