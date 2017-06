FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BNT1 XETR DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG 0.200 EUR

HAW XETR DE0006042708 HAWESKO HOLDING AG SVG 1.300 EUR

FDX XETR US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.446 EUR

LCR XETR US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.651 EUR