FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YHO XETR US9843321061 YAHOO INC. DL-,001

LEI XETR DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N.

ADL XETR DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG