FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
YHO XETR US9843321061 YAHOO INC. DL-,001
LEI XETR DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N.
ADL XETR DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG
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