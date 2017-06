FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

5VD XFRA ZAE000132577 VODACOM GROUP LTD. 0.302 EUR

LXU XFRA ZAE000096541 TONGAAT-HULETT LTD RC 1 0.139 EUR

HUUA XFRA HK0000080694 WELLING HLDG CONS. 0.009 EUR

0XC XFRA KYG183221004 CANVEST ENVIR.PR.G.HD-,01 0.002 EUR

ZIM XFRA US98956P1021 ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 0.214 EUR

TIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.294 EUR

STP XFRA US8550301027 STAPLES INC. DL-,0006 0.107 EUR

4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.928 EUR

MDF XFRA US58470H1014 MEDIFAST DL-,001 0.285 EUR

MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.268 EUR

LMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.054 EUR

HLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.018 EUR

FWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.169 EUR

CYJ XFRA US2124851062 CONVERGYS CORP. 0.089 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.086 EUR

BDZ XFRA US1672501095 CHICAGO BRIDGE+IR. EO-,01 0.062 EUR

CTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.178 EUR

HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.214 EUR

XFRA AU0000AQHHA7 APA GROUP 2072 FLR 1.066 EUR

AWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.054 EUR

1LP XFRA KYG5380M1033 LANSEN PHARMAC.HLD.DL-,01 0.004 EUR

TNM1 XFRA FR0010918292 TECHNICOLOR INH. EO 1 0.060 EUR

IL2 XFRA FR0004035913 ILIAD S.A. INH. 0.440 EUR

RNL XFRA FR0000131906 RENAULT INH. EO 3,81 3.150 EUR

DLX XFRA DE000A0MZ4B0 DELIGNIT AG INH.O.N. 0.030 EUR

WDI XFRA DE0007472060 WIRECARD AG 0.160 EUR

KRN XFRA DE0006335003 KRONES AG O.N. 1.550 EUR

HUL XFRA DE0006102007 BHS TABLETOP AG O.N. 0.460 EUR

FHW XFRA DE0005767909 FERNHEIZ.NEUKOELLN O.N. 1.600 EUR

COK XFRA DE0005419105 CANCOM SE O.N. 0.500 EUR

GRCH XFRA CNE100000379 GUANGSHEN RAILWAY H YC 1 0.010 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.115 EUR

ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.081 EUR

2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.084 EUR

TJY XFRA BMG3924T1062 GENTING HONG KONG DL -,10 0.009 EUR