FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YHO XFRA US9843321061 YAHOO INC. DL-,001

RN3 XFRA US0400471027 ARENA PHARMACEUT. DL-0001

E2M XFRA NO0010358484 ELECTROMAG.GEOSVCS NK 1

N4R XFRA NL0000292324 NSI N.V. EO -,46

LEI XFRA DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N.

ADL XFRA DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG

7XSA XFRA US78470H1095 SPI ENERGY CO.LTD ADR 10

GVC2 XFRA US37246C4069 GENVEC INC. DL-,001

3UK XFRA AU000000VIV8 VIVID TECHNOLOGY LTD